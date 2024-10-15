Пять мифов о профессии аналитика 1С

Все неизвестное кажется сложным, это касается и новой специальности. Спрос на аналитиков 1С продолжает расти, однако это не мешает бухгалтерам иметь об этой профессии туманное представление. Вместе с экспертами «Клерка» разрушаем популярные мифы о работе аналитика 1С.

В России более 1,5 млн организаций работают на программе 1С. ПО давно перешло за границы бухгалтерского и кадрового учета, мощности 1С растут, и владельцы компаний это понимают и хотят применять силы программы по максимуму. Для этого им нужны специалисты, которые прекрасно ориентируются в 1С и могут решить любую операционную задачу бизнеса с помощью этого ПО.

Несмотря на то, что популярность профессии аналитик 1С растет, и все больше работодателей нанимают в команду таких специалистов, не все понимают — кто такой аналитик 1С, чем именно он занимается и насколько реально освоить эту профессию.

Мы выбрали самые известные заблуждения о работе аналитика 1С и вместе с экспертами «Клерка» объяснили, почему это миф, и как на самом деле обстоят дела.

Миф №1. Аналитик 1С — это тот же программист, который просто немного разбирается в бизнесе

Неправда. Стать аналитиком 1С может как специалист, который пришел из IT, так и тот, кто раньше работал в бухгалтерии или финансах.

Конечно, у вас будет конкурентное преимущество, если вы хотя бы немного разбираетесь в коде, но в целом для таких задач есть другие специалисты — программисты 1С и архитекторы систем.

Для новичка в профессии понимание того, как устроен язык программирования 1С, скорее бонус, который поможет быстро адаптироваться в работе. Например, вы уже будете знать, что такое справочник, что такое документ в 1С, как они работают, что такое регистр сведений, накопления. Понимание терминов и процессов упростит вам жизнь.

Но даже если у вас нет таких навыков, при желании на начальный уровень программирования в 1С можно выйти через 2 недели.

Миф №2. Чтобы стать аналитиком 1С нужно долго учиться

Разумеется освоить новую профессию за месяц нельзя, особенно если это техническая специальность, а аналитик 1С работает с ПО, поэтому его можно отнести к этой группе. Однако вам не нужно тратить 5 лет в университете, чтобы получить навыки аналитика и приступить к работе.

Вы наверняка уже сталкивались с 1С, вели там учет и знакомы с большинством функций, которые предлагает программа. Ну как минимум вы умеете ориентироваться в ПО, что уже является залогом быстрого обучения.

Программа профессиональной переподготовки «Клерка» — «Аналитик 1С» рассчитана на полгода. За это время вы освоите все необходимые инструменты, чтобы сразу после обучения приступить к работе.

Миф №3. На аналитиков 1С невысокий спрос, потому что не все компании могут позволить себе такого сотрудника

Возможно, многие компании и вправду не могут взять в штат аналитика 1С, но большая часть готова сотрудничать с ним на аутсорсе. На hh.ru по запросу «Аналитик 1С» мы нашли более 11 тыс. предложений.

Здесь есть вакансии и для начинающих специалистов — более 1 000 работодателей готовы принять аналитика, который только начал свой карьерный путь. Средняя зарплата новичка — 50 тыс. рублей.

Большой выбор вакансий на удаленке. Если вы хотите работать из дома, то в среднем можете рассчитывать на 70-150 тыс. рублей в зависимости от опыта.

Миф №4. Это профессия для молодежи, для людей старше 40 лет путь в нее закрыт

Ориентируясь на требования работодателей на hh.ru большинство из них наоборот хочет видеть сотрудника, у которого за плечами есть стаж работы как минимум в смежных областях — финансах и бухгалтерии.

Молодых специалистов часто привлекают, чтобы вырастить их в компании с нуля. Однако шанс устроиться на работу с большей зарплатой выше у бухгалтера с опытом.

Миф №5. Чтобы стать успешным аналитиком 1С достаточно пройти курс по работе в 1С, узнать как можно больше о программе и все

Аналитик 1С — это просто технарь, который знает 1С, как свои пять пальцев. Он в большой степени менеджер, который может понять запросы руководства компании, самостоятельно собрать информацию и на ее основе составить ТЗ для команды разработчиков.

Именно аналитик 1С становится менеджером проекта, который следит за созданием решения, сроками, а впоследствии презентует итоговый вариант начальству.

Удивлены? На самом деле заблуждения и мифы часто портят нам жизнь, заставляя совершать ошибки из-за ложных представлений.

Узнайте больше о профессии аналитик 1С на бесплатном вебинаре «Клерка» — «Как бухгалтеру настроить 1С под нужды компании».

Во время живой встречи с экспертом вы узнаете, с какими задачами в реальности сталкивается аналитик 1С, увидите примеры из практики, поймете, нравится ли вам эта сфера, чего вы сможете здесь добиться и каких знаний вам не хватает, чтобы стать аналитиком 1С уже сейчас.

Бесплатный вебинар пройдет 16 октября в 15:00 мск.

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