Как настроить 1С для работы на маркетплейсах

Рассказываем, как в 1С составлять договоры и первичную документацию, вести учет отгрузок и реализации товаров продавцов на УСН и ОСНО.

Маркетплейсы сегодня едва ли не самый популярный способ покупок для большинства россиян. На нем торгуют сотни компаний и ИП и многие из них ведут учет операций в 1С или нанимают для этого специалистов.

Для бухгалтера сотрудничество с селлером — отличная возможность получать дополнительный доход или в перспективе совсем перейти на аутсорс и зарабатывать на консультациях.

Сделали для вас удобную шпаргалку по основным операциям для ведения учета на маркетплейсах в 1С:Предприятие 8.3.

С чего начать настройку

Для работы с маркетплейсом в 1С нужно выбрать полный интерфейс.

Настройка функциональности программы необходима чтобы лишние функции, которых много предусмотрено в программе 1С, не загромождали нашу программу потому что по умолчанию они обычно есть. Поэтому программа 1С предусмотрела возможность настройки этой функциональности под особенности бизнеса или под особенности организации.

Для отражения операций с комиссионерами необходимо подключить соотвествующий функционал. Для этого мы переходим в раздел Главное и выбираем пункт Функциональность.

В открывшемся окне переходим на вкладку Торговля — Комиссионная торговля и устанавливаем флаг Продажа товаров или услуг через комиссионеров.

Как создать контрагента

Первым делом создаем в 1С контрагента — маркетплейс. Чтобы завести карточку контрагента, переходим в Справочники — Покупки и продажи — Контрагенты.

Затем Создать нового контрагента в открывшемся окне указываем реквизиты маркетплейса —ИНН, КПП и ОГРН, вид контрагента, страну регистрации.

Чтобы сохранить нового контрагента нажмите Записать и закрыть. После этого мы можем перейти к оформлению с ним договора.

Как оформить договор с контрагентом

Необходимо заключить с контрагентом договор в 1С. В нем отображаются услуги, которые оказывает маркетплейс: хранит товары, утилизирует их, рекламирует продавца.

Договор можно создать из карточки контрагента — нажимаем в верхней строке Договоры — Создать. Поставьте галочку — Использовать как основной. Далее заполните карточку договора (вид и номер договора, наименования, организация, контрагент, способ расчета). Размер комиссии указывать не надо — ее рассчитает сам маркетплейс. Далее Записать и закрыть.

Как передать товары на реализацию

Переходим в раздел Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры. Чтобы оформить передачу товара на реализацию, нажимаем Создать — Передача на реализацию. Появится пустой документ, который нужно заполнить.

Определяем контрагента, напротив графы Договор выберете Договор комиссии. Далее определяем способ доставки. В табличкой части укажите товары, которые передаете на реализацию и в каком количестве.

Обратите внимание на то, что вы не продаете товар маркетплейсу, а передаете для дальнейшей продажи. Поэтому при отгрузки товаров на склад маркетплейса не нужно указывать счет 90.01.

Как создать отчет о продажах

Следующий основной документ — это Отчет о продажах. Это как раз взято из официальной оферты, размещенной на сайте Wildberries. Отчет Wildberries о проданных товарах.

В нем содержится информация о реализованных товарах, возврата товаров, информация о вознаграждении комиссии, а также в этом документе отражены сведения о расчетах между продавцом и маркетплейсом. Выставляется маркетплейсом обычно еженедельно.

В 1С: Предприятие такой отчет о продажах обычно отражается документом Продажи — Отчеты комиссионеров — Розничные продажи.

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4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий учет на маркетплейсах. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

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