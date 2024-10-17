План счетов для бухгалтера на 2025 год: таблица

План счетов бухучета и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. На его базе компании разрабатывают свой рабочий план счетов и утверждают его в учетной политике.

Все юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Он строится на плане счетов (ПС), где каждый счет предназначен для операций одного типа.

В утвержденном плане есть счета первого порядка – «синтетические», с наименованием и номером.

И есть счета второго порядка – «субсчета», которые открываются к синтетическому счету, когда есть необходимость.

При создании своего рабочего ПС компания не может изменять основные счета, но вправе корректировать параметры субсчетов. При необходимости организация добавляет дополнительные субсчета с учетом специфики рода деятельности.

Пример синтетического счета: 10 (Материалы). К нему можно открыть субсчета, например: 10.1 — Сырье и материалы, 10.5 — Запасные части, 10.8 — Строительные материалы. Компания может добавить и собственные субсчета при необходимости.

К счетам организации ведут аналитику. К примеру по счету 51 (Расчетные счета) аналитика ведется в разрезе каждого открытого в банке счета.

Записи на счетах ведутся методом двойной записи (проводками).

Дебет 10 Кредит 60 — такая проводка означает, что компания получила материалы от поставщика и теперь перед ним есть кредиторская задолженность. Дебет 51 Кредит 62 — а вот такая проводка означает, что на счет в банке поступила оплата от покупателя.

Счета учета бывают активными и пассивными.

На активных счетах отражается учет имущества, средства предприятия (основные средства, материалы, готовая продукция, деньги на счетах и в кассе и т.п.).

Суммы операций, соответствующие приходу средств по таким счетам, отражаются в дебете счета, а сумма расходных операций — в кредите.

На пассивных счетах отражается движение средств по источникам средств компании (уставный капитал, прибыль, кредиты и прочее).

В дебете счета отражают расходные операции, а в кредите — доходные.

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