Новые риски в работе на маркетплейсах в 2025 году: к чему готовиться селлерам

В 2025 году контроль за работой маркетплейсов усилится — для них разработают специальный закон и создадут общественную комиссию, которая будет следить за условиями работы МСП с крупными цифровыми платформами.

В 2025 году ФНС будет пристальнее наблюдать за деятельностью маркетплейсов. Уже запланировано создание двух юридических инструментов контроля.

1. Специальный закон для маркетплейсов

Кабмин сформулирует основные положения отдельного закона, который будет регулировать их работу.

Концепцию документа уже подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же продолжит разработку норм вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и другими организациями.

Владельцы онлайн-площадок по продаже товаров будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также в новом законе опишут процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ожидается, что документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

2. Общественная инспекция

Вторым инструментом для тщательных проверок станет новая общественная инспекция. Она позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Сейчас покупатели и партнеры цифровых торговых площадок массово жалуются в государственные органы и в Общественную палату на действия маркетплейсов, которые доминируют на рынке. Чтобы объединить претензии и гарантировать прозрачность рассмотрения жалоб будет создана общественная инспекция.

Такое пристальное внимание увеличит налоговые риски работы на маркетплейсах. В первую очередь ФНС будет тщательно проверять селлеров на факт дробления бизнеса. Чтобы не попасть под подозрение налоговой, важно знать, на что проверяющие органы обращают внимание в таких случаях.

Признаки дробления бизнеса при торговле на маркетплейсах

ФНС может заподозрить дробление, если

у разных продавцов полностью совпадает ассортимент товаров и дизайн карточек;

у них единый IP-адрес для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а значит, ведется общая бухгалтерия и централизованное управление несколькими организациями или ИП;

у селлеров совпадают фамилии, то есть магазин открыт на имя родственника с целью скрыть превышение лимита дохода по выручке;

продавцы закупают товары у одних и тех же поставщиков, а также пользуются услугами одних отрудников;

один человек имеет доступ сразу к нескольким личным кабинетам разных магазинов на маркетплейсе.

Какие еще налоговые риски ждут селлеров в 2025 году

Подробно обо всех бухгалтерских ошибках на маркетплейсах, за которыми в следующем году будет пристально следить налоговая, в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» расскажет генеральный директор юридической компании «Легикон-Право» и налоговый консультант Оксана Попова.

Из доклада спикера вы узнаете:

1. Типичные налоговые ошибки работы на маркетплейсах.

2. Дробление бизнеса и как его выявляют на маркетплейсах. Сложности налоговой амнистии.

3. Особенности определения налоговой базы продавцов на маркетплейсах. Ресурсы через которые налоговые органы выявляют несоответствие.

4. Поэтапный алгоритм налогового органа по выявлению и устранению нарушений при электронной торговли.

5. Пункты выдачи маркетплейсов: могут ли они работать по агентской схеме. Какие к ним претензии налоговых органов?

6. Чек-лист проверки на налоговые риски.

Оксана Попова расскажет, как изменится работа продавцов на ОСНО и УСН в 2025 году, какие требования будут выдвигать популярные маркетплейсы, а также поделится рекомендациями — как выйти на рынок и достичь высоких продаж в условиях перемен 2025 года.

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» пройдет 5 и 6 декабря в Москве.



В эти два дня вы с головой погрузитесь в новые условия работы, сможете ощутить все плюсы и минусы налоговой реформы-2025 и оценить перспективы развития бизнеса на маркетплейсах.

Вы узнаете, как изменятся потребности селлеров — у вас будет время заранее изучить необходимые инструменты, чтобы в следующем году расширить список своих услуг, увеличить количество клиентов и собственный доход.

После конференции вы сможете консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет для компаний на аутсорсе.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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