Где искать клиентов бухгалтеру маркетплейсов

Ведение учета на маркетплейсах — новая услуга, и как бывает со всеми новшествами, у специалистов пока много вопросов. Где найти клиента, какой выставить прайс, как продвигать свои услуги, чем зацепить работодателя и сделать его постоянным клиентом? Сделали удобный гайд-подсказку для начинающих бухгалтеров маркетплейсов.

Количество селлеров растет, а вместе с ним и спрос на бухгалтерские услуги. Однако встретить заинтересованного работодателя не так уж просто, крупные магазины обычно привлекают специалистов в штат, предприниматели малого и среднего бизнеса могут сотрудничать с одним специалистом долго, а кто-то предпочитает отдавать на аутсорс только часть задач. Но все-таки где все они ищут специалистов и на что ориентируются при выборе?

Если вы давно хотели уйти на аутсорс, то профессия бухгалтера маркетплейсов будет отличным вариантом. Продавцов много и большинство не ведет учет самостоятельно, а делегируют эти задачи внештатному бухгалтеру. Поэтому без заказов вы точно не останетесь, главное понять, где находить клиентов, чтобы это был постоянный поток, и вы были уверены в своей занятости и доходе.

Сайты для поиска работы

Самый простой и логичный вариант. На первый взгляд кажется, что бухгалтер может найти там только штатную работу, вряд ли на таких консервативных площадках есть запросы в духе «бухгалтер маркетплейсов». Но это не так, таких предложений много — с разной занятостью и зарплатой. Поэтому есть смысл создать здесь свое резюме и начать откликаться на вакансии.

Популярные сайты для поиска работы в России:

HeadHunter;

Superjob;

Работа.Ру;

Remote Job.

Обратите внимание, что для поиска клиента нужно учитывать площадку, где вы размещаете объявление. На сайтах-сервисах для поиска работы лучше придерживаться строгого описания своих навыков и предыдущего опыта, в том числе откликаться с сопроводительным письмом и оформленным портфолио.

Биржи фриланса и агрегаторы

Плюс биржи в том, что здесь всегда много предложений, однако чаще всего задачи маленькие и недорогие. Но всегда есть шанс найти здесь клиента, с которым потом можно сотрудничать на постоянной основе. Кроме этого, биржа позволяет запустить сарафанное радио (еще один канал привлечения клиентов) — ваши прошлые работодатели могут порекомендовать вас коллегам, а те другим и т. д. Так что списывать биржи со счетов не надо.

Популярные фриланс-биржи для бухгалтеров и менеджеров маркетплейсов:

Авито;

Яндекс Услуги;

YouDo;

Weblancer.

Тематические телеграм-каналы и чаты

Проще всего найти заказчика там, где он проводит много времени, а именно — в профильных телеграмм-каналах, открытых чатах и группах ВК. Здесь нет посторонних людей, так что если вы закажите платное продвижение или разместите пост о себе, то попадание в аудиторию будет максимальным.

Только учитывайте, что не все известные каналы разрешают публиковать свои объявления, поэтому есть смысл завязать диалог в комментариях или напрямую написать селлеру, который задал вопрос в чате.

Популярные каналы и чаты:

Соцсети и личный сайт

Это рабочие инструменты, но для их продвижения нужен рекламный бюджет и время на раскачку. Чтобы к вам начали приходить клиенты из соцсетей или прилетать заявки с сайта, нужно сначала построить личный бренд и наработать хотя бы минимальную клиентскую базу для активности. Так что соцсети и сайт — это работа вдолгую, поэтому поначалу вам в любом случае придется совмещать их развитие и классические способы поиска заказов.

Как построить карьеру на маркетплейсах в 2025 году

В 2025 году в работе на маркетплейсах произойдет ряд изменений, вести учет станет сложнее, а значит, еще больше селлеров захотят делегировать эту работу бухгалтерам. Не упустите шанс подготовиться к новым вызовам заранее и стать одним из немногих специалистов, которые могут оказывать бухгалтерские услуги по требованиям 2025 года. Получите необходимые знания на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

На онлайн-курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

В программу курса входят 45 видеоуроков, текстовые материалы, конспекты занятий со скринами из видео, чтобы вы в любой момент могли освежить в памяти пройденные темы.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Успейте купить курс по выгодной цене! Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!