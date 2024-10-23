🥳 Нам 23 года! Дарим крутые подарки в честь нашего дня рождения

Когда-то в начале 2000-х годов появился первый прототип сайта «Клерк», тогда еще Дебет.Бос.Ру. Через несколько лет «Клерк» получил лицензию СМИ и почти сразу занял лидирующее положение в рейтинге отраслевых медиа Рунета.
Сегодня «Клерк» — это не только крупнейший портал для бухгалтеров России, но и Центр обучения. В 2021 году мы получили официальную лицензию на образовательную деятельность и с тех пор выпустили десятки курсов, которые помогают бухгалтерам развиваться и строить успешную карьеру.
Вот уже 23 года СМИ Клерк радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.
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Кадровый и воинский учет: последние изменения — расскажем, какие изменения есть в кадровом и воинском учете, чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке — разберетесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.
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