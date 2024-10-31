Самые частые ошибки в 1С и как их исправить

1С — самое популярное ПО для бухучета в России. Казалось бы, все знают, как он устроен, какие функции выполняет, легко могут представить интерфейс, но все равно допускают ошибки — причем одни и те же. Рассказываем, где нужно быть внимательнее и что делать, если что-то пошло наперекосяк.

Сбой может произойти при работе с любой программой, и причина далеко не всегда в пользователе — сервис дал сбой, выключили электричество, а вы не успели сохранить результаты, компьютер атаковали вирусы, и все данные просто исчезли. Такое возможно, но чаще всего ошибки происходят по невнимательности или незнанию человека, который использует программу. Иногда проблему легко решить, так что ущерб будет незначительным, но случается, что теряются важные данные, из-за который встает работа — приходится потратить много времени, сил и денег, чтобы хоть как-то выйти из положения.

Большинство бухгалтеров работает в 1С — ведут там учет всех операций, составляют отчетность и т. д. И, конечно, время от времени допускают ошибки.

Мы выбрали самые «популярные» из них — по пунктам описали последствия и дали рекомендации по восстановлению работы.

1. Ошибка доступа

Если вам нужно выполнить какую-то операцию, а программа не поддается, то скорее всего у вас просто нет технических прав для выполнения этой работы. Например, редактирование доступно только ограниченному кругу лиц, чтобы продолжить работу вам нужно зайти в режим конфигуратора и изменить роль вашего профиля во вкладке «Администрирование — Пользователи».

2. Невозможно зайти с другого устройства

Если вы уже в сотый раз пытаетесь зайти в свой рабочий кабинет, а путь закрыт, то, возможно, проблема в том, что вы давно не очищали кэш или закрыли доступ к базе.

Как решить эту проблему?

первым делом проверьте в «Проводнике» — видит ли он базу. Возможно, к папке с базой нет общего доступа;

вспомните, когда вы последний раз очищали кэш. Если прошло много времени, или вы вообще впервые слышите такое словосочетание, то попробуйте выполнить это действие. Перейдите в папку, где хранятся временные файлы. В Windows 7 и выше папка находится по адресу: C:\Users\Username\AppData\Local\1C. Для Windows ХP: Local Settings\Application Data\1C\ ;

попробуйте зайти через другой профиль. Лучше всего, если это будет профиль администратора.

3. Неверный формат хранилища

Если во время работы вы получили такое уведомление от 1С, то в этом же окне обязательно появится сообщение с текстом — «AppData/Local/». Оно указывает на местонахождение сломанного файла. В уведомлении будет прописан путь, через который вы сможете удалить эти материалы и восстановить работу. Однако и этой ошибки можно было бы избежать, своевременно очистив кэш компьютера от лишней информации.

4. Неправильно отображаются блоки формы

Причиной такой проблемы могут быть разные ошибки пользователя, чтобы вернуть 1С к работе, выполните шаг за шагом несколько команд:

очистить кэш. Для этого нужно перейти в папку, где находятся временные файлы (путь к папке описан в пункте 3); зайдите через кабинет другого пользователя; зайдите в базу данных с другого компьютера. С помощью этого шага вы сможете убедиться, что проблема в программе, а не в конкретном ПК.

5. База открывается в конфигураторе, а не через пользовательский режим

Есть несколько вариантов, чтобы исправить такую ошибку системы:

очистите временные файлы (путь к папке описан в пункте 3); войдите в систему под именем другого пользователя; попробуйте исправить информационную базу. Для этого в конфигураторе зайдите в раздел «Администрирование — Тестирование и исправление» и поставьте галочки в зависимости от вашей проблемы; выгрузите файлы в*.dt и загрузите в «чистую» базу; создайте профиль нового пользователя с полными правами и зайдите через его аккаунт; зайдите в базу данных с другого устройства, чтобы убедиться, что проблема в программе, а не в компьютере.

Расскажем, как избежать трудностей в работе в 1С, а также исправить любую ошибку за считанные минуты на новом курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности».

Зачем проходить отдельный курс по 1С

Бухгалтеры, которые владеют 1С, в среднем зарабатывают на 15% больше своих коллег. Это объясняется тем, что программа ускоряет процесс обработки и учета операций, а значит, вся работа проходит слаженнее и быстрее. Тем более, что система может держать большие массивы данных под надежной защитой.

Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.

Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.

Каждый шаг вы будете изучать на реальных примерах и сразу отрабатывать на практике.

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Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

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В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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