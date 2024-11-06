🔥 У нас пополнение! Самые важные вебинары, мини-курсы и разборы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Чем запомнился октябрь на «Клерке»? Мы рассказали о новых правилах в кадровом и воинском учете, дали рекомендации по заполнению декларации по НДС за 3 квартал и налоговой оптимизации, разобрали последние письма Минфина и ФНС — рассказываем о главных новинках в подписке Клерк.Премиум.

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Вебинары

Разборы

Мини-курсы

Онлайн-курс

В октябре вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Консультации

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