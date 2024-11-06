Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥 У нас пополнение! Самые важные вебинары, мини-курсы и разборы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Чем запомнился октябрь на «Клерке»? Мы рассказали о новых правилах в кадровом и воинском учете, дали рекомендации по заполнению декларации по НДС за 3 квартал и налоговой оптимизации, разобрали последние письма Минфина и ФНС — рассказываем о главных новинках в подписке Клерк.Премиум.
🔥 У нас пополнение! Самые важные вебинары, мини-курсы и разборы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за октябрь.

Вебинары

Разборы

  1. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года.

  2. Выездная проверка в стенах ИФНС — законно или нет.

  3. Какие выплаты облагаются взносами на травматизм.

  4. Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса.

  5. Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года.

  6. Изменились правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО.

  7. Сотрудника вызывают на военные сборы: что делать работодателю.

Мини-курсы

  1. Какими проводками отражать начисление пени по налогам.

  2. Уведомление по ЕНП: как исправить ошибки.

  3. Как получить исключительное право на товар из Китая.

  4. Что и как корректировать в 6-НДФЛ.

  5. Что прописать в учетной политике для корректного учета вкладов.

  6. Когда НДС нет, но начислять его нужно.

  7. Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году.

Онлайн-курс

В октябре вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Консультации

Собрали топ-10 вопросов по мнению редакции:

  1. Как в отчетах ОЗОН найти номер маркировки проданного товара?

  2. В какой отчетности нужно отражать выплаты за аренду?

  3. Какие будут налоги и страховые взносы, если компания привлекает иностранного гражданина по договору ГПХ?

  4. Облагается ли материальная помощь сотруднику НДФЛ и страховыми взносами?

  5. В каком формате отправлять контрагентам акты об оказании услуг по ЭДО?

  6. Какую отчетность подает ИП на УСН и патенте?

  7. Как считать лимиты по выручке с 2025 года: с НДС или без?

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В законодательство регулярно вносят изменения, поэтому контент в подписке обновляется ежедневно!

Мы подробно разбираем все нововведения, даем подробные инструкции и рекомендации по работе с ними, рассказываем, как можно изменить учетную политику и решение задач уже сейчас, чтобы нивелировать все возможные трудности, которые могут возникнуть в 2025 году.

Клерк.Премиум — это не только материалы, но и поддержка наших специалистов. При покупке подписки от полугода вы получите 10 консультаций экспертов, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов — в подарок.

Кроме этого, в стоимость подписки входят билеты на все бухгалтерские конференции «Клерка», поэтому вы можете посещать любые мероприятия в онлайн-формате без доплаты. Уже в декабре пройдет новая встреча — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей. 

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