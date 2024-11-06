🔥 У нас пополнение! Самые важные вебинары, мини-курсы и разборы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за октябрь.
Вебинары
Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году — узнаете, кому ждать проверку в 2025 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.
Изменения в миграционном и воинском учете — разберетесь в принципах работы в Едином электронном реестре воинского учета, новых электронных визах для иностранных сотрудников и госпошлинах.
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников — узнаете все о налоговых изменениях, способах легальной оптимизации и получении льгот от государства.
Все методы налоговой оптимизации — познакомитесь с методами налоговой оптимизации, которые сейчас работают, а также с топом опасных схем, которые увеличивают налоговые риски.
Обзор изменений по кассам – 2025 — узнаете, какие изменения нас ждут, кого они коснутся и как к ним подготовиться.
Разборы
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года.
Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса.
Сотрудника вызывают на военные сборы: что делать работодателю.
Мини-курсы
Что прописать в учетной политике для корректного учета вкладов.
Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году.
Онлайн-курс
В октябре вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
Консультации
Собрали топ-10 вопросов по мнению редакции:
Как в отчетах ОЗОН найти номер маркировки проданного товара?
Какие будут налоги и страховые взносы, если компания привлекает иностранного гражданина по договору ГПХ?
Облагается ли материальная помощь сотруднику НДФЛ и страховыми взносами?
В каком формате отправлять контрагентам акты об оказании услуг по ЭДО?
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Мы подробно разбираем все нововведения, даем подробные инструкции и рекомендации по работе с ними, рассказываем, как можно изменить учетную политику и решение задач уже сейчас, чтобы нивелировать все возможные трудности, которые могут возникнуть в 2025 году.
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