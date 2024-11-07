Первые шаги в открытии ПВЗ — что нужно учесть на старте

Рассказываем, как выбрать систему налогообложения и организационно-правовую форму для пункта выдачи заказов, какой код ОКВЭД подойдет и какие изменения в налоговом законодательстве нужно учесть.

Какую организационно-правовую форму выбрать для открытия и работы ПВЗ

Пункты выдачи заказов — это агенты, которые выдают заказы от имени маркетплейса и получают за это вознаграждение.

Для открытия и работы ПВЗ, нужно получить статус ИП или зарегистрировать ООО. Самозанятые открыть ПВЗ не могут, потому что по закону 422-ФЗ им запрещена агентская деятельность.

Если вы создаете бизнес с партнерами, открывайте общество с ограниченной ответственностью, в котором будет два или более учредителей. Если вы планируете вести дело в одиночку — достаточно самой простой формы – индивидуальный предприниматель.

Какой код ОКВЭД подойдет для регистрации в налоговой

Для регистрации в налоговой необходимо выбрать коды ОКВЭД, один основной и несколько дополнительных. Для ПВЗ подходят:

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет — основной.

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

52.10 Деятельность по складированию и хранению.

82.92 Деятельность по упаковыванию товаров.

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Какая система налогообложения оптимальна для ПВЗ

Размер налогов зависит от выбранной системы налогообложения. Общая система — тяжелая и дорогостоящая, для ПВЗ она слишком хлопотная. УСН — вот на чем стоит остановиться.

Убедитесь, что вам не нужно платить торговый сбор, если вы открыли ПВЗ в Москве. Если в пункте только выдают заказы, сбор не платят. Если же в помещении вы ещё и продаёте товар, который покупатель видит в живую, то сбор нужно платить

УСН бывает двух видов: «Доходы» и «Доходы минус расходы». Разница будет в итоговой сумме налога, т.к. применяется разная налоговая база.

Доход ПВЗ — это вознаграждение от маркетплейса, которое зависит от тарифа маркетплейса и количества выданных посылок. А вот стоимость товара для конечного покупателя на вознаграждение ПВЗ не влияет.

Как открыть ПВЗ и не прогореть в 2025 году

Подробно обо всех бухгалтерских ошибках на маркетплейсах, за которыми в следующем году будет пристально следить налоговая, в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» расскажет генеральный директор юридической компании «Легикон-Право» и налоговый консультант Оксана Попова.

Из доклада спикера вы узнаете:

1. Типичные налоговые ошибки работы на маркетплейсах.

2. Дробление бизнеса и как его выявляют на маркетплейсах. Сложности налоговой амнистии.

3. Особенности определения налоговой базы продавцов на маркетплейсах. Ресурсы через которые налоговые органы выявляют несоответствие.

4. Поэтапный алгоритм налогового органа по выявлению и устранению нарушений при электронной торговли.

5. Пункты выдачи маркетплейсов: могут ли они работать по агентской схеме. Какие к ним претензии налоговых органов?

6. Чек-лист проверки на налоговые риски.

Оксана Попова расскажет, как изменится работа продавцов на ОСНО и УСН в 2025 году, какие требования будут выдвигать популярные маркетплейсы, а также поделится рекомендациями — как выйти на рынок и достичь высоких продаж в условиях перемен 2025 года.

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» пройдет 5 и 6 декабря в Москве.



В эти два дня вы с головой погрузитесь в новые условия работы, сможете ощутить все плюсы и минусы налоговой реформы-2025 и оценить перспективы развития бизнеса на маркетплейсах.

Вы узнаете, как изменятся потребности селлеров — у вас будет время заранее изучить необходимые инструменты, чтобы в следующем году расширить список своих услуг, увеличить количество клиентов и собственный доход.

После конференции вы сможете консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет для компаний на аутсорсе.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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