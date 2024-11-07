1С или онлайн-сервис? Где лучше автоматизировать учет

Увеличить доход можно, начав выполнять более сложные задачи, которые требуют глубоких знаний и внимательности. Но чтобы приступить к такой работе нужно время — где его взять бухгалтеру, когда вокруг так много рутины? Единственное решение — автоматизируйте учет. Рассказываем, как выбрать программу и перейти на новый уровень работы.

Для автоматизации учета можно использовать множество программ и онлайн-сервисов: Финтабло, Планфакт, Финансист и т. д. Однако на старте мы рекомендуем отдать предпочтение классике и выбрать учет в 1С.

Почему для ведения учета лучше выбрать 1С

Кроме множества функций, 1С имеет и другие преимущества:

Простой и понятный интерфейс , который позволяет даже новичкам быстро освоить программу.

Гибкость настройки: 1С настраивается под нужды конкретного предприятия. Например, можно создать разные формы управленческих отчетов. Они полезны каждому руководителю, потому что позволяют планировать ресурсы, контролировать планы и составлять бюджеты.

Техническая поддержка со стороны фирмы «1С» и ее партнеров, чтобы решать возникающие проблемы и вопросы.

Интеграция: 1С легко интегрируется с другими системами, а также с торговым оборудованием и даже с ОФД. К системе можно подключить онлайн-кассу, а интеграция ОФД с 1С позволяет обмениваться информацией в автоматическом режиме. Данные не нужно вводить вручную — это ускоряет и упрощает работу бухгалтера, снижает вероятность ошибки.

Как новичку определиться с конфигурацией 1С

На рынке сегодня представлено множество решений 1С для разных сфер деятельности, поэтому часто возникает вопрос — как выбрать программу.

1С:Бухгалтерия — самый оптимальный вариант. Программа поможет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет, а также подготовку отчетности. Вот для примера некоторые полезные функции этой программы: Можно мгновенно подписывать отчеты для банков усиленной квалифицированной электронной подписью прямо в системе. Для этого будет нужна МЧД.

Все уведомления по налогам с одинаковым сроком можно объединить в одно уведомление и сделать единый платеж.

Сотрудники также могут готовить для руководителя наглядные отчеты по продажам: устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.

1С:Зарплата и управление персоналом решает вопросы кадрового учета и учета оплаты труда, это мощная система, которая позволяет централизованно хранить всю информацию о работниках. Например, в ЗУП можно:

Проводить разовые начисления и премии для сотрудников.

Отправлять сотруднику электронные документы.

Проверять право сотрудника на дополнительный отпуск.

1С:Комплексная автоматизация охватывает основные бизнес-процессы предприятия и позволяет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский, налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций в составе холдинга.

1С:Управление нашей фирмой — решение для управления небольшой компанией, которое включает учет, контроль и планирование ресурсов. Идеально подходит для торговли, складов, поставщиков услуг, подрядчиков и предприятий с мелкосерийным производством.

1С:Управление торговлей — программа, с помощью которой можно автоматизировать основные бизнес-процессы торговой компании. Программа помогает управлять отношениями с клиентами, контролировать закупки и продажи товаров, а также анализировать эффективность торговых операций.

1С:ERP — решение для комплексной автоматизации всех бизнес-процессов предприятия, отечественный аналог SAP и Oracle.

Какие знания необходимы бухгалтеру для комфортной работы в 1С

Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.

Наш новый курс повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности» подойдет и новичкам и опытным специалистам.

Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.

В программе курса 30 лекций, письменные задания и тесты для самопроверки. Во время обучения вы получите конспекты занятий и пошаговые инструкции со скринами, которые всегда будут под рукой.

Каждый шаг вы будете изучать на реальных примерах и сразу отрабатывать на практике.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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