Семь правил финансового планирования

Бухгалтер, который хорошо ориентируется в финансовой аналитике, умеет строить финмодели и формировать бюджет — ценный кадр. Такой специалист больше зарабатывает, но работать с финансами непросто — рассказываем, с чего начать.

Как получить повышение? Доказать работодателю, что вы умеете больше, чем рядовой специалист. Например, решаете не только прямые задачи бухгалтера, но и можете выполнять более сложные обязанности — готовы взять на себя не только расчет, но и планирование бюджета.

Такая помощь точно не останется незамеченной, и вы сможете абсолютно заслуженно претендовать на карьерный рост и увеличение зарплаты. Но перейти от бухгалтерского учета к финансовому планированию и моделированию непросто. Поэтому мы собрали рекомендации наших экспертов, чтобы вы смогли разобрались в принципах работы с финансами, освоили финмоделирование и научились планировать бюджет.

Финансовая модель — это план работы бизнеса, который помогает оценить его текущее финансовое положение, а также спрогнозировать дальнейшую деятельность. Выглядит это как таблица с расчетами разных экономических показателей.

Зачем бизнесу финансовая модель

Финансовая модельпомогает собственникам и руководству:

спрогнозировать, как изменятся финансовые результаты и состояние компании под влиянием таких факторов, как динамика отпускных цен на готовую продукцию и закупочных цен на сырье и материалы, сезонность покупательского спроса на продукцию компании, коэффициент эластичности спроса и т. д.;

оценить, как повлияет на финансовые результаты и состояние компании изменение объемов реализации в большую или меньшую сторону;

рассчитать, как запуск нового направления бизнеса или выпуск нового вида продукции повлияют на общие финансовые результаты и состояние компании;

просчитать влияние тенденций прошедшего периода в развитии бизнеса на финансовые результаты и состояние компании в будущем периоде;

оценить, насколько устойчив бизнес компании к действиям конкурентов или изменениям законодательства;

оценить, может ли компания при существующих условиях инвестировать определенную сумму денег в развитие бизнеса или получить кредит в банке без ухудшения своего финансового положения.

Какие данные включает в себя финансовая модель

ОДДС — в данном разделе моделируют денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. ОПиУ — здесь отражают и планируют выручку, себестоимость, валовую прибыль + рентабельность, прямые и косвенные расходы, операционную прибыль (EBITDA) + рентабельность, прочие доходы и расходы, чистую прибыль + рентабельность. Управленческий баланс — формируется на основе двух предыдущих, исходя из остатков на начало и конец периода по активам, дебиторской задолженности, по капиталу, кредиторской задолженности.

Основные правила финансового планирования

1. Правило 1:3

Планирование одного финансового года строится на анализе трех предшествующих.

2. Сопоставимость форм отчетности

Если вы хотите использовать новые формы или новые учетные

принципы, то данные за предшествующие периоды нужно переложить в новый формат.

3. Определить как планировать доходы и расходы — по начислению или кассовым методом

По начислению – если у компании есть ДЗ и КЗ и ее доля существенна по отношению к выручке.

4. Меньше деталей и визуального шума

5. Определить перечень статей расходов, в том числе «Прочие расходы»

Список должен быть:

небольшим,

понятным и управляемым,

закрытым и не меняться чаще одного раза в год,

статья «прочие расходы» не должна быть более 5%.

6. Расходы планируются по пессимистичному сценарию

Лучше больше, чем меньше.

7. Предусмотреть те формы отчетности, которые будут показывать реальную картину бизнеса

План доходов и расходов покажет, сколько прибыли вы заработаете в этом году.

План движения денежных средств покажет, хватит ли вам денег на все выплаты.

Прогнозный баланс покажет, какое состояние активов и обязательств у вас будет на конец планируемого периода, если вы заработаете столько прибыли и получите такие денежные средства.

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