😱 Суперцена на расширенный пакет Клерк.Премиум! Безлимит на 9 месяцев

Нет времени объяснять! Сегодня, 13 ноября, у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум с безлимитом на онлайн-курсы, вебинары и консультации за 14 900 рублей. Поторопитесь — акция действует только один день.

Тик-так! Время бежит, и вам тоже пора ускоряться. Только сегодня, 13 ноября, у вас есть возможность приобрести подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей.

Обратите внимание — акция действует один день. Завтра цена снова вырастет.

Зачем бухгалтеру подписка?

Клерк.Премиум создан, чтобы облегчить будни бухгалтера. Здесь вы найдете все необходимое для любой ситуации.

1. Поможем оставаться в курсе изменений. Если у вас нет времени отслеживать поправки и читать новые письма Минфина и ФНС, то мы можем сделать это за вас — расскажем, что вышло, дадим разъяснения и рекомендации по применению. Контент в подписке обновляется ежедневно!

2. Дадим инструменты для повышения квалификации. Осваивайте новые инструменты, расширяйте компетенции для карьерного роста. В подписку входят вебинары и более 60-ти онлайн-курсов (каждый квартал выпускаем новый с актуальной информацией) — учитесь, после прохождения курса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит ваши знания перед работодателем.

3. Никогда не оставим в сложной ситуации и поможем справиться с любыми трудностями. В подписку входят не только полезные материалы, но и постоянная помощь наших экспертов. Расскажите о своей проблеме специалистам и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

4. Расскажем о законах простым языком. Вам не придется зарываться в сотни страниц канцелярского текста, чтобы разобраться в вопросе. Самая свежая информация уже ждет вас в удобных конспектах с примерами.

5. Познакомим с топовыми экспертами и инсайдами из их практики. В подписку уже включены билеты на онлайн-посещение Всероссийских конференций «Клерка», где выступают именитые специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, ВЭД, маркетплейсам, кадрам, зарплате, трудовым отношениям, воинскому учету, аудиту, работе в 1С и т. д.

Акция одного дня! Успейте купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев всего за 14 900 рублей. Решайтесь — предложение действует только сегодня, 13 ноября.

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