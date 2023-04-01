ФСБУ 4/2023: ключевые моменты и что стоит предусмотреть бухгалтеру уже в начале 2025 года

ФСБУ 4/2023 заменит действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и вступит в силу с 1 января 2025 года. Разбираемся в обновленном составе отчетности и требованиям к бухгалтерскому балансу.

В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Данный стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организаций (кроме организаций бюджетной сферы, Центрального банка и составителей консолидированной отчетности по МСФО).

Новый стандарт вступит в силу в 2025 году. Годовая отчетность за 2024 год будет формироваться по старым правилам ПБУ 4/99, а начиная с отчетности за 2025 год (включая промежуточную) — уже по новому ФСБУ 4/2023.

Как изменится состав бухгалтерской отчетности

ФСБУ 4/2023 сохранил базовую структуру бухгалтерской отчетности, которая применяется сейчас по ПБУ 4/99, дополнительно уточнив состав отчетности для НКО и упрощенный состав для малых предприятий. Значительная часть новшеств касается содержательных моментов — показателей, раскрытий и принципов формирования информации в отчетных формах.

Теперь коммерческие организации должны включать в состав отчетности:

1. Бухгалтерский баланс.

2. Отчет о финансовых результатах.

3. Приложения:

Отчет об изменениях капитала;

Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

Некоммерческим организациям необходимо будет включить в состав отчетности:

1. Бухгалтерский баланс.

2. Отчет о целевом использовании средств.

3. Приложения:

Отчет о финансовых результатах;

Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.

Отчет о целевом использовании средств входит в состав отчетности только некоммерческих организаций. Коммерческие организации данную форму не составляют и не представляют.

Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, состав бухгалтерской отчетности сокращен. В нее включаются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Что нужно включить в обновленный бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс — ключевая форма бухгалтерской отчетности, которая дает информацию о финансовом положении организации на отчетную дату. ФСБУ 4/2023 устанавливает новые требования к составу и представлению информации в балансе.

Важными новшествами являются появление новых обязательных статей баланса — инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов к продаже. До настоящего времени данные активы отдельно в балансе не выделялись.

В стандарте приведен минимальный перечень статей, которые организации обязаны включать в баланс:

Внеоборотные активы

Нематериальные активы;

Результаты исследований и разработок (НИОКР);

Основные средства;

Доходные вложения в материальные ценности;

Финансовые вложения;

Отложенные налоговые активы;

Инвестиционная недвижимость (новая статья);

Прочие внеоборотные активы.

Оборотные активы

Запасы;

НДС по приобретенным ценностям;

Дебиторская задолженность;

Финансовые вложения (исключая денежные эквиваленты);

Денежные средства и денежные эквиваленты;

Долгосрочные активы к продаже (новая статья);

Прочие оборотные активы.

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства:

Заемные средства;

Отложенные налоговые обязательства;

Оценочные обязательства;

Прочие долгосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства;

Кредиторская задолженность;

Доходы будущих периодов;

Оценочные обязательства;

Прочие краткосрочные обязательства.

Для НКО вместо раздела «Капитал и резервы» включается раздел «Целевое финансирование».

Какая классификация активов и обязательств будет действовать

ФСБУ 4/2023 устанавливает четкие критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным/долгосрочным, снижая субъективизм в данных вопросах. Для правильной классификации бухгалтерам необходимо тщательно анализировать условия договоров и экономическую суть хозяйственных операций.

Активы классифицируются как оборотные (краткосрочные), если выполняется хотя бы одно из условий:

актив предназначен для использования/продажи в рамках обычного операционного цикла организации;

актив предназначен для торговли или продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты;

актив представляет собой денежные средства или эквиваленты (кроме случаев ограничения обмена/использования в течение 12 месяцев);

актив предполагается к погашению/реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные активы классифицируются как внеоборотные, в том числе:

активы, используемые в деятельности организации более 12 месяцев;

активы, не предназначенные для продажи (списания, обмена) в течение 12 месяцев;

авансы и предоплаты, связанные с приобретением, созданием внеоборотных активов;

Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений должна в балансе показываться в составе оборотных активов.

Обязательства относятся к краткосрочным, если выполняется любое из условий:

обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты;

обязательство подлежит погашению в рамках обычного операционного цикла (даже если цикл превышает 12 месяцев);

у организации нет безусловного права в одностороннем порядке отсрочить погашение обязательства минимум на 12 месяцев (например, из-за нарушения ограничительных условий кредитного договора).

Также в краткосрочные обязательства включается часть долгосрочной задолженности, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев. И даже если после отчетной даты компания договорилась об отсрочке/рассрочке такого обязательства на срок более 12 месяцев, на отчетную дату оно все равно классифицируется как краткосрочное.

Все прочие обязательства, не удовлетворяющие критериям краткосрочных, классифицируются как долгосрочные.

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