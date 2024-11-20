Что изменится в работе бухгалтера с 1 января 2025 года

Выбрали несколько основных нововведений, о которых должен знать каждый бухгалтер, чтобы успеть подготовиться до нового года.

Летом был опубликован Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ (закон о налоговой реформе). Чтобы помочь вам структурировать в голове всю информацию, мы сделали выжимку с основными тезисами по налоговой реформе. Это краткий обзор всех поправок, которые вступят в силу в 2025 году.

1. Упрощенная система налогообложения: увеличение лимитов и уплата НДС

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН признаются плательщиками НДС. Они могут получить освобождение от уплаты, расчитывать налог без вычета по ставкам 5% и 7% или с вычетом по ставке 20%.

Не платить НДС смогут упрощенцы с доходом менее 60 млн рублей, а также вновь открытые или только что созданные ИП и ООО. Организации, реализовавшие подакцизные товары в течение трех последовательных календарных месяцев, не имеют права на освобождение.

Кстати, освобождение применяется автоматически – без подачи уведомления. Если налогоплательщик перешел на освобождение от НДС, суммы НДС, принятые к вычету, в том числе по ОС и нематериальным активам, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде до перехода на освобождение.

Кратно увеличены лимиты доходов, персонала и т.д. для применения УСН. Работать на упрощенке теперь можно с оборотом до 450 млн рублей, в 2024 году — до 200 млн рублей.

Промежуточных ставок 8 % и 20 % больше нет. Налог платится по ставке 6 (15)%.

2. Амнистия для участников схем дробления бизнеса

Для права на амнистию налогоплательщик должен добровольно отказаться от дробления в 2025-2026 гг. Тогда суммы доначислений по эпизодам с дроблением, пени и штрафы по ст. 119,120, 122 НК РФ за 2022- 2024 годы прекратятся.

3. НДФЛ: прогрессивная шкала, НДФЛ с отдельных видов доходов, вычеты

С 1 января 2025 доходы физлиц будут облагаться по пяти ставкам НДФЛ, применяемым в части превышения над порогом — 13% (< 2,4 млн), 15% (2,4-5 млн), 18% (5-20 млн), 20% (20-50 млн), 22% (> 50 млн). Доходы нерезидентов, полученные по банковским вкладам и счетам на территории РФ будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.

Льготы по НДФЛ: предусмотрен новый вычет по ГТО, в 2 раза увеличен стандартный вычет на детей.

Выплаты участникам СВО облагаются НДФЛ по ставкам 13(15)% с шагом в 5 млн.

4. Налог на прибыль организаций: повышение ставок, новый инвествычет

Общая ставка налога на прибыль повышена до 25%, налог за 2024 год, уплачиваемый в 2025 году, исчисляется по действующей ставке 20%.

С 1 января налогоплательщики могут получить новый вычет.Федеральный инвестиционный налоговый вычет получат НП, инвестирующие в объекты ОС и НМА, а также несущие затраты на модернизацию, дооборудование и т.д. смогут получить вычет.

На ФИВН не могут претендовать:

иностранные организации, являющиеся российскими резидентами,

участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений,

кредитные организации,

организации, производящие подакцизные товары (за определенным исключением).

5. Туристический налог

С 2025 года в НК РФ появится новый местный налог —туристический налог. Налогоплательщиками признаются организации или ИП, оказывающие гостиничные услуги и услуги по предоставлению объектов размещения. Ставка устанавливается НПА муниципалитетов и ГФЗ и ФТ «Сириус» в пределах НК РФ (1% в 2025 г. – 5% в 2029 г.). Минимальная сумма — 100 рублей в день. Налоговые ставки «могут быть дифференцированы» с учетом условий размещения и сезонности.

6. Акцизы: «медицинский» спирт, аммиачный природный газ, табачная продукция

С 1 января 2025 «Медицинский спирт» выделен в качестве самостоятельного подакцизного товара. Также подакцизными товарами признаются спиртосодержащие лекарства, не включенные в Перечень П-ва.

Перечень подакцизных товаров дополнен тремя новыми объектами:

природный газ, используемый для производства аммиака,

никотиновое сырье,

бестабачные смеси для систем нагревания табака («жидкости для вейпов»).

7. Государственные пошлины; регистрация недвижимости, расторжение брака, подъем пошлин

Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил размер ряда государственных пошлин, в том числе за загранпаспорт и иностранных работников.

За выдачу:

загранпаспорта нового поколения — госпошлина составит 6 000 рублей (до 1 июля — 5 000);

заграна гражданину до 14 лет — 3 000 руб. (до 1 июля — 2500);

в ида на жительство иностранцу — 6 000 руб. (до 1 июля — 5 000);

приглашения на въезд в РФ иностранца или лица без гражданства — 960 руб. за каждого (до 1 июля — 800 руб.);

разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 000 руб. за каждого (до 1 июля — 10 тыс.);

разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — 4 200 руб. (до 1 июля — 3 500).

В частности, за расторжение брака без детей придется заплатить не 650 рублей, а 5 тыс. рублей.

Пошлина за заключение брака останется прежней — 350 рублей.

Также изменится размер следующих пошлин:

за смену имени — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей;

за выдачу аттестата и других документов о квалификации — с 1,3 тыс. до 2 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством — с 35 тыс. до 400 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях — с 16 тыс. до 50 тыс.

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