Один чек за два курса! Новый пакет онлайн-курсов по учету на маркетплейсах

У нас новинка! Пакет, нет даже целая коллекция онлайн-курсов по работе на маркетплейсах. Не упустите возможность купить два курса «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса» в одном пакете в шесть раз дешевле, чем по отдельности! Акция действует только два дня — 20 и 21 ноября.

Чтобы освоить профессию с нуля и стать в ней специалистом одного курса может не хватить. Здесь нужно комплексное обучение, которое вы можете получить с коллекцией курсов «Маркетплейс КОМБО». В пакет входят два топовых онлайн-курса «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса».

Только 21 и 22 ноября у вас есть уникальная возможность купить сразу два онлайн-курса в одном пакете за 6 000 рублей — в шесть раз дешевле, чем если бы вы покупали каждый курс отдельно.

В чем преимущества коллекций

Коллекции — это подборки обучающих материалов по самым актуальным для бухгалтеров направлениям.

Теперь вы можете купить одну коллекцию, в которой будут собраны лучшие материалы по конкретному участку.

Учиться с коллекциями — выгоднее! Купить коллекцию с двумя курсами дешевле, чем приобрести их по отдельности. Кроме этого, коллекции составляет лично руководитель Центра обучения «Клерка», который подбирает только те материалы, которые получили максимальное количество положительных отзывов от слушателей.

Как проходит обучение с коллекциями

Вы учитесь точно так же, как и на онлайн-курсах. Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам на полгода, сможете приступить к изучению видеоуроков и дополнительных материалов, начать применять инструкции и свежие образцы документов.

Мы всегда будем рядом, чтобы ваше обучение было максимально эффективным и легким. После прохождения каждого курса вы будете получать сертификат от Центра обучения «Клерка».

После прохождения курсов вы овладеете всеми необходимыми навыками, чтобы зарабатывать на маркетплейсах — даже если вы никогда с ними не работали.

С курсом Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С вы узнаете, какие бухгалтерские услуги наиболее востребованы поставщиками Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов. Вы научитесь правильно вести учет и рассчитывать налоги при работе с маркетплейсами, пользоваться программами, автоматизировать свою работу, заключать договоры и оформлять первичку.

На курсе Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса вы узнаете, как открыть магазин, выбрать нишу и организовать поставки, правильно посчитать юнит-экономику и составить финансовую модель работы, чтобы работать только в плюс.

Оба онлайн-курса построены на практических заданиях, так что уже в процессе обучение вы будете работать с реальными задачами, сможете заранее подготовиться к возможным трудностям, отработать необходимые навыки не только по учету, но и созданию и продвижению магазина на маркетплейсах.

У вас будет конкурентное преимущество — вы сможете оказывать большее количество услуг клиентам, чем рядовые специалисты, а значит, и больше заработать.

Только сегодня и завтра, 21 и 22 ноября, вы можете купить коллекцию курсов «Маркетплейс КОМБО», в которую входят топовые онлайн-курсы «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса» за 6 000 рублей вместо 36 250 рублей.

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