🤫 Тсс, это секретный тариф! Только сегодня, 28 ноября, вы можете купить подписку Клерк.Премиум по суперцене

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С подпиской вы встретите новый 2025 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам в течение 9 месяцев.
Вы можете описать рабочую ситуацию, с которой столкнулись, и уже через 3,5 часа получить рекомендацию, как выйти из трудного положения.
Кроме этого, подписка Клерк.Премиум — прекрасный трамплин для старта в профессии бухгалтера и карьерного роста. Она поможет вам автоматизировать рутинные дела, снять их с себя и освободить время для более интересных и сложных задач. У вас появится возможность доказать работодателю свой профессионализм и получить повышение.
Что входит в подписку
В подписку входят все вебинары, в том числе прошедшие в записи, ежедневные разборы законов, мини-курсы, справочно-правовая система и доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».
Кроме этого, вы всегда сможете обратиться за помощью к нашим специалистам. У вас будет пакет с безлимитными консультациями, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов.
Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 16 900 рублей. Успейте оформить подписку выгодно!
С подпиской на полгода вы получите:
Безлимитные консультации.
Вебинары и прямые эфиры с экспертами.
Онлайн-курсы по всем темам.
Журнал «Разборы законов».
Доступ к справочно-правовой системе.
Отключение рекламы.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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