Главные изменения для ИП в 2025 году / БухСтрим

Расскажем вам об изменениях, которые ждут ИП с 2025 года. Обязательно посмотрите весь выпуск, не упустите ничего важного!

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Упрощенная система налогообложения: лимиты и уплата НДС

С 1 января 2025 года ИП на УСН признаются плательщиками НДС. Они могут получить освобождение от уплаты, рассчитывать налог без вычета по ставкам 5% и 7% или с вычетом по ставке 20%.

Не платить НДС смогут упрощенцы с доходом менее 60 млн рублей, а также вновь открытые или только что созданные ИП.

Освобождение применяется автоматически — без подачи уведомления в налоговую.

Кратно увеличены лимиты доходов, численности сотрудников и другие для применения УСН. Работать на упрощенке теперь можно с оборотом до 450 млн рублей, в 2024 году — до 200 млн рублей.

Обратите внимание, что перейти на УСН с 2025 года ИП, который в 2024 году применяет ОСНО, может независимо от того, какие доходы он получил в 2024 году. Лимиты для перехода есть для организаций, но не для ИП.

Плательщик УСН имеет право при исчислении НДС применять пониженные ставки:

5% — если доход за предшествующий календарный год и в текущем году не превышает 250 млн рублей;

7% — если доход превышает 250 млн рублей, но не больше 450 млн рублей.

Промежуточных ставок по единому налогу 8 % и 20 % больше не будет. Налог на УСН с 2025 года будет платится по ставке 6% или 15%.

НДФЛ: прогрессивная шкала, НДФЛ с отдельных видов доходов, вычеты

Это информация для ИП, у которых есть сотрудники. С 1 января 2025 доходы физлиц будут облагаться по пяти ставкам НДФЛ:

13% — с годовым доходом не выше 2,4 млн рублей;

15% — с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — с годовым доходом от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — при годовом доходе свыше 20 млн, но не более 50 млн рублей;

22% — при годовом доходе свыше 50 млн рублей.

ИП на общей системе, которые также платят НДФЛ, платят налог по ставке 13% от доходов, полученных от предпринимательской деятельности, до достижения суммы в пять млн рублей. Если сумма выше, то ставка возрастает до 15%.

С 1 января 2025 года платить НДФЛ надо не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчетный период Срок уплаты За 1 квартал месяца (январь-март) 28 апреля За 6 месяцев (апрель-июнь) 28 июля За 9 месяцев (июль-сентябрь) 28 октября

Но вообще по НДФЛ много изменений и это тема для отдельного разговора. Если хотите разобраться в теме досконально, поможет онлайн-курс по Налоговой реформе—2025.

Туристический налог

С 2025 года в НК появится новый местный налог — туристический. Налогоплательщиками признаются в том числе ИП, оказывающие гостиничные услуги и услуги по предоставлению объектов размещения.

Ставка устанавливается на уровне регионального законодательства (1% в 2025 году). Минимальная сумма — 100 рублей в день. Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом условий размещения и сезонности.

Налог уплачивается ежеквартально, до 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, декларация подается до 25 числа того же месяца в ИФНС по местонахождению отеля. Упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» не смогут учитывать новый налог в расходах.

Правила применения ПСН изменили

Сейчас предприниматель с доходами до 60 миллионов рублей, при определенных видах бизнеса и условиях торговли может применять ПСН. Если за год он превышает лимит дохода, то теряет право на патент, но мог вернуться к льготной системе налогообложения с начала следующего года.

С 2025 года правила изменили. Если доходы ИП на ПСН превысили 60 миллионов рублей в текущем или прошлом году, то он теряет право на патент. То есть предпринимателям надо следить за доходами прямо сейчас, если они превысят лимит в 2024 году, то не смогут вернуться к ПСН в 2025 году.

АУСН разрешили применять по всей России с 2025 года

Сейчас АУСН действует в 4 регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан. Но с 2025 года у регионов появилось право вводить на территории субъекта РФ этот режим.

С 1 января 2025 года уже планируют ввести АУСН 32 региона.

Еще два региона введут этот спецрежим с 1 февраля.

15 регионов сообщили, что в 2025 году не планируют вводить АУСН, а 35 думают.

Кроме того, с 2025 года АУСН станет доступен продавцам на маркетплейсах, перейти на автоматизированную упрощенку с УСН или НПД можно будет с 1 числа любого месяца года (сейчас только с 1 января).

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Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы платят предприниматели, которые работают на ОСНО, УСН, ЕСХН или на патенте, ИП на АУСН и ИП-самозанятые такой обязанности не имеют.

Фиксированные взносы не зависят от дохода ИП (кроме 1% взносов, который взимается с суммы доходов свыше 300 000 рублей в год) и количества сотрудников. Размер фиксированных взносов на 2025 год — 53 658 рублей.

Если ИП работал неполный год, то величина взносов рассчитывается пропорционально количеству месяцев и дней ведения деятельности.

На экране вы видите сейчас как раз таблицу с размером фиксированных взносов в 2025 – 2027 годах и для сравнения – в 2024 году.

2024 2025 2026 2027 Взнос в совокупном фиксированном размере 49 500 53 658 57 390 61 154 Взносы 1% 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888 1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818 1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Изменится срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.

Страховые взносы за сотрудников ИП

За своих сотрудников индивидуальный предприниматель должен уплачивать:

взносы на медицинское и пенсионное страхование;

взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

Они уплачиваются по единой ставке, а также отдельно платить взносы на травматизм.

ИП, которые относятся к малому и среднему бизнесу, платят страховые взносы по льготной ставке 15%. Сейчас ее применяют к той части зарплаты работников, которая выше федерального МРОТ, установленного на первое января текущего года (19 242 рубля в 2024 году, 22 440 рублей с 2025 года). Заработная плата, которая укладывается в пределы МРОТ, облагается по стандартной ставке — 30%.

С 1 января 2025 года пониженный тариф взносов в размере 15% МСП должны будут применять в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ. То есть вырастет доля зарплаты, в отношении которой применяется общая ставка взносов 30%.

Для получения права на льготу, вы должны убедиться, что ваш бизнес числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

С 1 января 2025 года ИП, которые задействованы в сфере обрабатывающего производства, получат возможность использовать ставку 7,6%. Она также применяется к той части выплат, которая превышает МРОТ, установленный с начала года.

Применять новый льготный тариф вправе те ИП, у которых:

основной род деятельности, указанный в ЕГРИП, входит в раздел «Обрабатывающие производства» в ОКВЭД;

по итогам года, который предшествовал переходу на льготную ставку, за отчетный период сумма поступлений от основного вида деятельности составляет не менее 70% от общей суммы доходов.

Пока это все об изменениях для предпринимателей с 2025 года. Следите за нашими выпусками. Обо всех изменениях вы можете узнать из наших вебинаров и курсов. Если у вас есть вопросы — задайте их нашим экспертам. А чтобы не переплачивать за отдельные продукты, подключайте подписку Клерк.Премиум и пользуйтесь всеми инструментами без ограничения. Сейчас можно подключить подписку на целый год со скидкой 38%. Подключить.