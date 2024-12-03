Правительство анонсировало четыре новых ФСБУ: к чему готовиться бухгалтеру

Согласно постановлению базовый комплект федеральных стандартов будет принят до 2030 года, в него, кроме действующих ФСБУ, войдут четыре новых.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны

Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).

С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.

Полный перечень действующих ФСБУ в 2025 году

Когда будут приняты новые ФСБУ

В ближайшие годы власти планируют выпустить и другие стандарты. Об этом говорят Основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

Стандарт Начало обязательного применения ФСБУ «Доходы» План – 2025, но пока есть только проект стандарта ФСБУ «Расходы» План – 2025, но проекта еще нет ФСБУ «Финансовые активы и обязательства» 2027 ФСБУ «Биологические активы» 2028

Принятием базового комплекта стандартов завершится процесс переориентации бухучета на формирование информации, раскрывающей реальную картину деятельности экономических субъектов.

Кроме того, введение в действие базового комплекта ФСБУ, устраняющего существенные различия в отчетности юрлица и группы компаний, создаст основу для уточнения сферы обязательного составления консолидированной финотчетности, обеспечивающего баланс интересов ее пользователей и затрат ее составителей.

В частности, станут возможными: расширение круга составителей консолидированной финотчетности без увеличения административной нагрузки на бизнес;

определение условий, при которых возможен отказ от обязательного составления этой отчетности промежуточными структурами группы компаний.

Заявлено, что принятие ФСБУ будет сопровождаться разработкой методического обеспечения возникающих и/или получающих распространение новых объектов бухучета. В частности:

цифровых валют;

углеродных единиц и единиц выполнения квот выбросов парниковых газов;

деятельности по партнерскому финансированию;

информационных ресурсов.

Первоначально регулировать бухучет таких объектов будут путем издания рекомендаций и обобщения лучших практик. Обязательные для исполнения стандарты бухучета будут устанавливаться на основе анализа применения этих рекомендаций.

Как правильно применять ФСБУ

Для того, чтобы быстро перестроиться под новые стандарты, нужно хорошо разбираться в действующих ФСБУ. Закройте все пробелы по работе с ФСБУ, освежите знания или с нуля изучите все нюансы таких сложных стандартов, как «Аренда» или «Запасы», на онлайн-курсе «Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ».

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Вам не придется погружаться в сложные тексты, написанные канцелярским языком. Мы сделали это за вас и записали видеоуроки, в которых наши эксперты понятным языком расскажут вам все о федеральных стандартах.

Вас ждет много практических заданий. Вы отработаете навыки заполнения отчетности, научитесь настраивать и вести учет в 1С.

Для обучения на онлайн-курсе вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 44%.

Купить курс

Больше онлайн-курсов в каталоге «Клерка».