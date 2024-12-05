Топ-5 изменений по фиксированным взносам в 2025 году

Разобрали главные нововведения в части расчета и уплаты фиксированных взносов ИП в 2025 году: размер, сроки и новые правила их учета при УСН.

Приняты законы с поправками в НК, которые, в том числе, касаются фиксированных взносов ИП:

Как изменится размер фиксированных взносов

Утвердили размер фиксированных взносов на 2025—2027 годы.

2024 2025 2026 2027 Взносы в совокупном фиксированном размере 49 500 53 658 57 390 61 154 Взносы 1% 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888 1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818 1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Каким будет срок уплаты

Взносы за 2024 год надо платить по-старому — до 31.12.2024, а с учетом переноса из-за выходных дней — до 09.01.2025.

С 2025 года платить фиксированные взносы за текущий год надо будет до 28 декабря.

Соответственно, взносы за 2025 год надо будет заплатить до 28.12.2025, а так как это выходной, то до 29.12.2025.

Как изменится учет фиксированных взносов на УСН

На УСН «доходы минус расходы» с 2025 года надо будут учитывать фиксированные взносы в расходах независимо от факта их уплаты.

В расходы можно будет включать взносы, подлежащие уплате в текущем году.

При этом взносы, уплаченные после 31.12.2024 за прошлые периоды можно будет включить в расходы в 2025–2027 годах.

Как изменится расчет взносов 1%

В НК четко прописали, что ИП на ОСНО при расчете взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей учитывает расходы.

И одновременно уточнили, что учитывать надо не все расходы. Не надо учитывать страховые взносы. То есть, для расчета одних взносов другие взносы не учитываются.

Как получить освобождение от фиксированных взносов

Уточнили срок, в течение которого можно подать заявление на освобождение от фиксированных взносов. Раньше в НК такой нормы не было. Теперь сказано, что на это у ИП есть 3 года.

Освободиться от взносов можно, в том числе, на время отпуска по уходу за ребенком, за пожилым человеком и другие жизненные периоды.

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