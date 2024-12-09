Что будут покупать на маркетплейсах в 2025 году

В 2024 году пользователи на маркетплейсах чаще всего покупали товары из категории красота и парфюмерия, покупок стало более чем на 50% больше. Вырос спрос на товары для детей, наборы для аромотерапии, парфюм и т. д. Рассказываем, какие тренды продаж сохранятся и что нового ждать в 2025 году.

Топ-6 трендов на маркетплейсах

Выбрали самые востребованные категории и товары на маркетплейсах в 2024 году, которые не потеряют актуальности и в следующем году.

Тренд №1. Товары из Азии

В последние два года высоким спросом пользуется продукция из Кореи и Японии. На Wildberries объем этого рынка в 2024 году составил 225 млн рублей, а на Ozon — 107 млн рублей. Чаще всего покупали товары для дома и уборки (умные тряпки и щетки), продукты (водоросли нори и лапша Рамен), а также косметику (маски для волос, крема и патчи).

Тренд №2. Одежда для базового гардероба

Согласно статистике, люди с большой охотой покупают вещи простого кроя, которые подойдут для любого гардероба. В 2024 году рынок товаров (с указанием «база» и «базовый» в названии) превысил 540 млн рублей.

Особой популярностью пользовались чулки, носки, колготки, домашняя одежда, школьная форма, классические брюки и пиджаки в коричневых оттенках, а также прямые свитера в бордовом цвете.

Тренд №3. Товары для дома

Пледы, постельное белье, посуда и многое другое. Все эти товары стали бестеселлерами на маркетплейсах в 2024 году. Тренд продолжит набирать обороты и в 2025 году. Спросом также будет пользоваться мелочевка для создания уюта (свечи, вазы, искусственные растения, панно и т.д.).

Тренд №4. Подарочные наборы

Времена, когда человеку приходилось заранее беспокоиться о подарках, собирать корзину, выдумывать открытки, закончились. На маркетплейсах появились товары в категории — готовые подарки, где продавцы уже заботливо придумали, что можно подарить по тому или иному поводу. Так что магазин подарочных наборов будет безумно прибыльным на маркетплейсах в 2025 году (так как люди вряд ли станут менее склонными к ленивым покупкам).

Чаще всего пользователи искали: «Подарок мужчине на день рождения» (более 130 тыс. запросов), «Подарок для девочки» (36 тыс. запросов), «Подарок на свадьбу» (27 тыс. запросов).

Тренд №5. Товары для борьбы со стрессом

В 2024 году вырос спрос на товары для снятия стресса. Большим покупательским интересом пользовались всевозможные нейро-раскраски, сквиш-лапки, антистресс-подушки и раскраски. Тренд на товары для расслабления и отдыха продолжит развиваться и в 2025 году.

Тренд №6. Инструменты для домашних СПА-процедур и косметологии

Этот запрос перекликается с предыдущим. Когда времени нет, а стресса много, то вырваться в салон нереально, поэтому на первое место вышел домашний уход.

За год спрос вырос на аппараты для прессотерапии (+162%), LPG (+108%) и маникюра (132%), наборы для отбеливания зубов (+41%)и фотоэпиляции (+140%).

Как торговать на маркетплейсе

Чтобы развивать успешный бизнес на маркетплейсах, нужно следить за интересами покупателей, продавать товары с высоким спросом, заводить новые карточки. Однако не менее важно делать все это с учетом правил законодательства и работы самих маркетплейсов.

Разобраться во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами вы сможете на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Вы научитесь отражать операции в 1С и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

В 2025 году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

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