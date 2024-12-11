Курсы, вебинары и тренинги — самые свежие материалы по НДС

Собрали лучшие материалы «Клерка» по НДС в 2025 году. Изучите все нюансы изменений в работе с НДС для компаний на ОСНО и УСН, научитесь определять налоговую базу, оформлять счета-фактуры, рассчитывать НДС и заполнять декларацию по новой форме.

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Теперь не только организации на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС. Более того, им будет еще сложнее, так как для УСН будут действовать сразу несколько налоговых ставок.

Эти перемены вдвое увеличат налоговую нагрузку на бизнес. Поэтому важно уже сейчас спланировать переход на новые правила — определиться с налоговой ставкой и в целом системой налогообложения.

Мы собрали наши лучшие и самые свежие материалы по НДС, которые помогут вам быстро разобраться в главных изменениях по налогу и без стресса приступить к работе уже с января 2025 года.

Разборы и мини-курсы

Вебинары

НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила — вы узнаете, как компании и ИП на УСН должны платить НДС с 2025 года и что нужно изменить в документообороте.

Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН — вы разберитесь в том, что делать с НДС плательщикам УСН, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС.

Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году — вы узнаете, какие методы налоговой оптимизации не будут работать в 2025 году чтобы успеть перестроить свою работу.

Налоговая реформа – 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке — вы разберетесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.

С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ к более чем 870 записям вебинаров «Клерка» по бухгалтерии, кадровому и воинскому учету, маркетплейсам, ВЭД, работе в 1С, аудиту и т.д.

Онлайн-курс

На онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С» вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Все онлайн-курсы «Клерка» входят в подписку Клерк.Премиум. Повышайте знания в разных отраслях, осваивайте новые инструменты, а после обучения получайте заслуженные сертификаты, которые подтвердят ваши знания перед работодателем.

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