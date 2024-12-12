Шесть курсов «Клерка», которые помогут в освоении 1С

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах.

Бухгалтеры, которые владеют 1С в среднем зарабатывают на 15% больше своих коллег. Это объясняется тем, что программа ускоряет процесс обработки и учета операций, а значит, вся работа проходит слаженнее и быстрее. Тем более что система может держать большие массивы данных под надежной защитой.

Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.

Мы выбрали курсы повышения квалификации и профпереподготовки, которые помогут вам освоить самую популярную и нужную программу.

Курсы профпереподготовки с дипломом

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

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Курсы повышения квалификации с удостоверением

Вы научитесь находить точки увеличения прибыли, анализировать финансовое состояние бизнеса, управлять продажами с помощью ABC/XYZ-анализа. Сможете автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах.

Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

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Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.

Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.

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Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

На курсе повышения квалификации мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

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