Шесть курсов «Клерка», которые помогут в освоении 1С

Бухгалтеры, которые владеют 1С в среднем зарабатывают на 15% больше своих коллег. Это объясняется тем, что программа ускоряет процесс обработки и учета операций, а значит, вся работа проходит слаженнее и быстрее. Тем более что система может держать большие массивы данных под надежной защитой.
Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.
Мы выбрали курсы повышения квалификации и профпереподготовки, которые помогут вам освоить самую популярную и нужную программу.
Курсы профпереподготовки с дипломом
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Курсы повышения квалификации с удостоверением
Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
Вы научитесь находить точки увеличения прибыли, анализировать финансовое состояние бизнеса, управлять продажами с помощью ABC/XYZ-анализа. Сможете автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах.
Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо
15 900 рублей.
Работа в программе 1С: с нуля до отчетности
Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.
Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.
Цена со скидкой 77%: 6 900 рублей вместо
29 990 рублей.
Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С
Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.
На курсе повышения квалификации мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.
Цена со скидкой 67%: 6 900 рублей вместо
20 900 рублей.
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