❄️ Новогодняя скидка на самый выгодный тариф подписки Клерк.Премиум

Сегодня вы можете купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей. Получите безлимитный доступ с консультациями экспертов, записям вебинаров, онлайн-курсами, тренингами, разборами и многим другим преимуществам уже сейчас. Не упустите выгодное предложение! Акция действует только для новых клиентов.

Открываем сезон новогодних скидок! Сегодня вы можете купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев всего за 14 900 рублей.

Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Подписка облегчит вашу ежедневную рутину, поможет оставаться в курсе последних событий — мы расскажем о принятых поправках, перескажем главное из писем ФНС и Минфина, разберем нововведения, дадим свежие шаблоны и научим по ним работать.

С подпиской вы встретите новый 2025 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам в течение 9 месяцев.

Подписка — прекрасный трамплин для старта в профессии бухгалтера и карьерного роста. Она поможет вам автоматизировать рутинные дела, снять их с себя и освободить время для более интересных и сложных задач. У вас появится возможность доказать работодателю свой профессионализм и получить повышение.

Зачем бухгалтеру подписка?

Клерк.Премиум создан, чтобы облегчить будни бухгалтера. Здесь вы найдете все необходимое для любой ситуации.

1. Поможем оставаться в курсе изменений. Если у вас нет времени отслеживать поправки и читать новые письма Минфина и ФНС, то мы можем сделать это за вас — расскажем, что вышло, дадим разъяснения и рекомендации по применению. Контент в подписке обновляется ежедневно!

2. Дадим инструменты для повышения квалификации. Осваивайте новые инструменты, расширяйте компетенции для карьерного роста. В подписку входят вебинары и более 60-ти онлайн-курсов (каждый квартал выпускаем новый с актуальной информацией) — учитесь, после прохождения курса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит ваши знания перед работодателем.

3. Никогда не оставим в сложной ситуации и поможем справиться с любыми трудностями. В подписку входят не только полезные материалы, но и постоянная помощь наших экспертов. Расскажите о своей проблеме специалистам и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

4. Расскажем о законах простым языком. Вам не придется зарываться в сотни страниц канцелярского текста, чтобы разобраться в вопросе. Самая свежая информация уже ждет вас в удобных конспектах с примерами.

5. Познакомим с топовыми экспертами и инсайдами из их практики. В подписку уже включены билеты на онлайн-посещение Всероссийских конференций «Клерка», где выступают именитые специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, ВЭД, маркетплейсам, кадрам, зарплате, трудовым отношениям, воинскому учету, аудиту, работе в 1С и т. д.

У нас новый сервис — проверка контрагентов! Подключайте подписку и работайте только с надежными партнерами.

Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей. Успейте оформить подписку выгодно!

Купить подписку

Предложение действует до 17 декабря.