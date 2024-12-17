Как получить вычет по НДС на УСН в 2025 году

В 2025 году к числу плательщиков НДС прибавятся компании и ИП на УСН, которые ранее с этим налогом не работали. Все организации на ОСНО могут уменьшить сумму налога к оплате, получив вычет. В отличие от них не все упрощенцы смогут претендовать на вычет по НДС. Рассказываем об условиях получения вычета в 2025 году.

В каких случаях можно заявить налоговые вычет по НДС

В отдельных случаях налогоплательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе заявить к вычету следующий НДС:

1. Исчисленный самим плательщиком УСН при получении авансов или при отгрузке (по сути, это возврат из бюджета ранее уплаченной суммы налога).

Исчисленный НДС можно заявить к вычету в следующих случаях:

при отгрузке в счет авансов («обнуление» НДС с аванса);

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

Вычет исчисленного НДС вправе заявить как налогоплательщик УСН, применяющий общую ставку 20 (10)%, так и применяющий специальные ставки 5 (7)%.

В указанных случаях в книге покупок регистрируются авансовые счета-фактуры, либо корректировочные счета-фактуры (при возврате или отказе от товаров, работ, услуг). Сведения из книги покупок выгружаются в декларацию по НДС.

2. Предъявленный НДС при покупках, при ввозе товаров в РФ и (или) при перечислении авансов продавцу за будущие покупки (входящий НДС).

Этот вычет входящего НДС вправе заявить к вычету налогоплательщик УСН, применяющий общеустановленную ставку НДС 20% (10)%.

Право на вычет входящего НДС у налогоплательщика УСН, применяющего специальную ставку НДС 5% или 7%, или у налогоплательщика УСН, применяющего освобождение от уплаты НДС, отсутствует. В этом случае «входной» НДС включается в стоимость покупок и учитывается в расходах для УСН по мере учета в расходах стоимости покупок.

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В каких случаях можно получить вычет исчисленного НДС со ставками 5% и 7%

При покупке товаров, в том числе экспортируемых, плательщики УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.

Это такие случаи:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

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