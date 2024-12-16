Зачем руководителю изучать управленческий учет

Бизнес постоянно сталкивается с новыми вызовами — и нужно всегда быть начеку. Для этого организации ведут внутренний управленческий учет, который помогает контролировать работу и в случае риска быстро принимать решения.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. Он помогает контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста. Часто эти задачи на себя берет бизнес-аналитик или финансовый менеджер, но если такого специалиста рядом нет, то руководитель должен сам овладеть этим инструментом, чтобы избежать финансовых проблем и не потерять бизнес.

Мы сделали подборку материалов по управленке, которые пригодятся руководителю при принятии ключевых решений.

Разборы и мини-курсы

Некорректно составленный договор может стать причиной несправедливых обвинений и сделать из вас должника, в итоге, не заработать на сделке, а потерять. Расскажем, как составить грамотное соглашение в разборе «Как прописать в договоре правила об ответственности». Вы узнаете, почему важно соблюдать баланс интересов, что значит «исключительная неустойка» и как избежать проблем в будущем.

Если вы решили покинуть ООО, то вам заранее нужно решить, как вы поступите — продадите долю или просто выйдите из ООО, так как каждый путь порождает свои налоговые последствия. «Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО» — вы узнаете, какие плюсы и минусы есть при выходе из ООО, разберетесь в нюансах продажи доли в ООО и последствиях на ОСНО.

Разборы и мини-курсы доступны только подписчикам Клерк.Премиум!

Записи вебинаров

В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится в два раза, но есть способы сохранить баланс, например, провести налоговую оптимизацию или получить государственную поддержку. На вебинаре «Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников» вы узнаете о налоговых изменениях, способах легальной оптимизации и получении льгот от государства.

Если вы сталкивались с подозрениями в дроблении бизнеса, то в 2025 году у вас будет возможность отказаться от незаконной схемы и получить амнистию за 2022-2024 гг. На вебинаре «Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС» — вы узнаете, как ФНС выявляет дробление, какие есть налоговые риски, как безопасно делить бизнес и какие виды деятельности наиболее рискованные.

С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ к более чем 870 записям вебинаров «Клерка» по бухгалтерии, кадровому и воинскому учету, маркетплейсам, ВЭД, работе в 1С, аудиту и т.д. Записи доступны только подписчикам!

Онлайн-курсы по управленке для руководителя

«Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

«Дробление бизнеса-2025»

На новом онлайн-курсе мы расскажем, по каким признакам налоговая выявляет дробление бизнеса, как проходят проверки ФНС и что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить амнистию за 2022-2024 годы.

Вы получите пошагавшую инструкцию, рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.

Все онлайн-курсы «Клерка» входят в подписку Клерк.Премиум. Повышайте знания в разных отраслях, осваивайте новые инструменты, а после обучения получайте заслуженные сертификаты, которые подтвердят ваши знания перед работодателем.

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