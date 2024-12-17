Неочевидный способ снизить налоговую нагрузку в 2025 году

Компенсация работодателем процентов по ипотеке позволяет законно оптимизировать в этой части налог на прибыль компании, НДФЛ и страховые взносы.

Налоговая реформа-2025 вдвое увеличит налоговую нагрузку на бизнес, так что бухгалтеры, которые смогут законно снизить налоги и оптимизировать расходы, будут нарасхват.

Один из вариантов снизить нагрузку — прибегнуть к компенсации сотрудникам процентов по ипотеке.

В нормах НК о налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах есть положения о полном или частичном учете расходов на компенсацию работникам ипотечных процентов.

Налог на прибыль

Сумму компенсированных процентов по ипотечным займам можно учесть в расходах на оплату труда в пределах 3% от расходов на оплату труда. Основание: п. 24.1 ст. 255 НК.

Данный лимит на возмещение ипотечных процентов считается ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

НДФЛ

С ипотечных процентов, которые были компенсированы работникам, не уплачивается НДФЛ в пределах расходов, учтенных по налогу на прибыль.

Если компания на УСН, то данное правило не применимо.

Страховые взносы

С полной суммы компенсированных работникам ипотечных процентов не уплачиваются страховые взносы. Основание: подп. 13 п. 1 ст. 422 НК.

Какие еще есть законные способы снизить налоговую нагрузку? Оставьте контакты, чтобы получить больше информации о налоговой оптимизации, расчете нагрузки и оценке рисков в 2025 году. Отправить

Какие способы налоговой оптимизации могут вызвать подозрения налоговой

С ростом налоговой нагрузки бизнес будет стремиться с ней справиться любыми доступными способами. Но надо помнить, что многие схемы являются незаконными и несут с собой больше налоговых рисков, чем выгоды. Например, ФНС может заподозрить вас в мошенничестве, если вы пытаетесь незаконно оптимизировать налоги с помощью:

дробления бизнеса;

налоговой миграции;

подмены трудового договора договором с самозанятым.

Как работать с налогами в 2025 году

Изменения налоговой реформы-2025 коснутся всех налогоплательщиков. Но принятые поправки — только начало. Налоговое законодательство продолжает меняться. Пережить этот период будет непросто. Одним курсом здесь не отделаешься, уже через месяц информация в нем может устареть, а работать надо будет здесь и сейчас. Времени на мониторинг новостей просто не будет, поэтому доверьте это нам.

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