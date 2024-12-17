Подарок для новых подписчиков Клерк.Премиум — онлайн-курс «НДС на УСН — 2025»!

Сегодня, 17 декабря, оформите подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев и получите онлайн-курс «НДС на УСН — 2025» в подарок. У вас будет доступ к закрытым материалам: записям вебинаров и конференций, разборам законов и мини-курсам, справочно-правовой системе, безлимитным консультациям и др. Используйте все возможности «Клерка» — учитесь и работайте легко!

Несмотря на подробные разборы и экспертные статьи про НДС на УСН, наши эксперты по-прежнему получают вопросы от бухгалтеров по этой теме. Чтобы помочь вам разобраться во всех нюансах и подводных камнях применения НДС на УСН в 2025 году, мы записали новый специальный онлайн-курс «НДС на УСН — 2025», который на 100% посвящен этой важной теме.

Онлайн-курс будет полезен для бухгалтеров, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2025 году, а также для собственников бизнеса на УСН.

На онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025» вы узнаете:

кто может получить налоговые льготы по НДС,

какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно,

какие начисления и вычеты будут по НДС,

как восстановить НДС при переходе налогоплательщика НДС на УСН с освобождением от обязанностей плательщика НДС или со ставками 5% или 7%.

и многие другие нюансы.

Как бухгалтеру справляться с изменениями

Налоговое законодательство продолжает меняться, поэтому пережить это время будет непросто. Одним курсом здесь не отделаешься, уже через месяц информация в нем может устареть, а работать надо будет здесь и сейчас. Поэтому подписка будет самым правильным решением в период перемен. Здесь вы найдете все необходимое для любой ситуации.

1. Поможем оставаться в курсе изменений. Если у вас нет времени отслеживать поправки и читать новые письма Минфина и ФНС, то мы можем сделать это за вас — расскажем, что вышло, дадим разъяснения и рекомендации по применению. Контент в подписке обновляется ежедневно!

2. Дадим инструменты для повышения квалификации. Осваивайте новые инструменты, расширяйте компетенции для карьерного роста. В подписку входят вебинары и более 60-ти онлайн-курсов (каждый квартал выпускаем новый с актуальной информацией) — учитесь, после прохождения курса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит ваши знания перед работодателем.

3. Никогда не оставим в сложной ситуации и поможем справиться с любыми трудностями. В подписку входят не только полезные материалы, но и постоянная помощь наших экспертов. Расскажите о своей проблеме специалистам и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

4. Расскажем о законах простым языком. Вам не придется зарываться в сотни страниц канцелярского текста, чтобы разобраться в вопросе. Самая свежая информация уже ждет вас в удобных конспектах с примерами.

5. Познакомим с топовыми экспертами и инсайдами из их практики. В подписку уже включены билеты на онлайн-посещение Всероссийских конференций «Клерка», где выступают именитые специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, ВЭД, маркетплейсам, кадрам, зарплате, трудовым отношениям, воинскому учету, аудиту, работе в 1С и т. д.

У нас новый сервис — проверка контрагентов! Подключайте подписку и работайте только с надежными партнерами.

Более 600 записей вебинаров и конференций, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система, консультации экспертов доступны только подписчикам Клерк.Премиум! Их нельзя купить по отдельности, они есть только в подписке.

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Предложение действует до 17 декабря включительно.