Какие документы нужны для регистрации бизнеса на маркетплейсе

Чтобы начать торговать на маркетплейсе, нужно заключить договор с торговой площадкой и предоставить ей все необходимые данные. Составили для вас полный список документов, которые вам понадобятся для регистрации магазина. Забирайте шпаргалку!

Торговля на маркетплейсах становится все более популярным направлением продаж, так что многие магазины перебираются из офлайна в онлайн. Но до того, как приступить к работе, нужно собрать все необходимые документы для регистрации. У этого процесса есть нюансы, причем у разных маркетплейсов могут быть дополнительные требования — мы рассмотрим основные.

1. Документы на бизнес

Обычно маркетплейсы не запрашивают много документов, потому что проверяют статус продавцов и их бизнеса в открытых базах налоговой по ИНН. В личном кабинете для выхода на маркетплейс обычно достаточно загрузить:

скан паспорта ИП или директора компании;

выписку из ЕГРИП для ИП или из ЕГРЮЛ для компаний.

2. Договор с маркетплейсом

До старта продаж надо принять оферту маркетплейса. Оферта — это предложение заключить договор на конкретных условиях, их маркетплейс устанавливает для всех партнеров. Продавцы не могут попросить исправить пункт оферты или даже одно слово. Например, если вам не подходит день расчетов, предложить другой не сможете.

Есть площадки, с которыми нужно подписать договор. Например, чтобы продавать на AliExpress, бизнес заключает договор с площадкой, он называется контракт. Договор нужно подписать электронной подписью через оператора ЭДО или загрузить скан бумажной копии документа на площадку.

3. Документы о безопасности товаров

По закону товары должны быть безопасны для жизни и здоровья покупателей. В зависимости от вида товара для подтверждения безопасности подойдет один из документов:

декларация соответствия;

сертификат соответствия;

отказное письмо.

Какой именно нужен документ на товар — декларация или сертификат, определяют:

технические регламенты Таможенного союза — ТР ТС;

перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

4. Маркировка

Маркировка товаров позволяет отследить перемещение товара от производителя или импортера до покупателя. Правительство определяет список товаров, которые обязательно нужно маркировать. Например, в 2024 году надо ставить код Data Matrix на одежду, обувь, постельное белье, молочные продукты, шубы, БАДы, медицинские изделия, фотоаппараты и еще несколько групп продукции.

Система работает так: производитель или импортер первым вносит товар в систему «Честный знак» и получает уникальный код Data Matrix на каждую единицу товара. Затем он передает товары с кодами поставщику, поставщик передает продавцу и дальше по цепочке до конечного покупателя. После этого розничный продавец выводит код из системы.

5. Документы на бренд

Бренд – это общее представление аудитории о вашей компании. Бренд помогает аудитории отличить товары одной компании от остальных.

Как устроен обмен документами с маркетплейсами

Чтобы отчитаться о проданных товарах, маркетплейс передает продавцам различные документы: акты о выполненных работах, отчеты о продажах, УПД, счета-фактуры. Они нужны бизнесу, чтобы отчитываться перед налоговой о доходах и расходах в зависимости от системы налогообложения.

Маркетплейсы отправляют продавцам документы в электронном виде с помощью ЭДО — электронного документооборота. Электронные документы подписывают КЭП, и они имеют ту же силу, что и бумажные с подписью от руки и настоящей печатью. В отличие от сканов электронные документы можно сдавать в налоговую для отчетности.

Способ обмена электронными документами зависит от площадки. Большинство популярных маркетплейсов – Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress и Мегамаркет — обмениваются документами через специальные сервисы — оператора ЭДО.

Где научиться работать на маркетплейсах

В 2025 году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году на курсах «Клерка».

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