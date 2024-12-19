Что меняется в учете ВЭД с января 2025 года

С 1 января 2025 года в силу вступают новые правила налоговой реформы-2025. Изменений будет много — они коснутся всех налогоплательщиков, так что убежать от перемен не получится. Рассказываем, какие новшества в таможенном законодательстве, расчете НДС и импортных операциях заработают сразу после Нового года.

Выбрали три главных изменения в учете ВЭД, которые вступают в силу уже в январе 2025 года.

1. Вырастут таможенные сборы

С 1 января 2025 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Постановлением также уменьшено максимальное пороговое значение общей таможенной стоимости товаров, в отношении которых таможенные сборы уплачиваются по максимальной ставке в 30 тыс. рублей. Порог снижен с 10 до 7 млн рублей.

2. Изменится порядок для НДС при импорте товаров

В 2025 году вступают в силу важные изменения по НДС, затрагивающие импорт товаров из стран ЕАЭС через посредников и продажу товаров иностранными продавцами физлицам через российские маркетплейсы. Об этом сообщает региональное УФНС.

Если договор на реализацию товаров в РФ заключается между продавцом из страны ЕАЭС и посредником, действующим в интересах данного продавца, то обязанность по уплате НДС переходит к посреднику.

Таким образом, посредники становятся ответственными за перечисление НДС в бюджет вместо продавцов из ЕАЭС.

Перечисление налога должно происходить до 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором товары были приняты на учет.

Также вводится новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет.

Чтобы выполнять эту обязанность, они должны зарегистрироваться в России в качестве налогоплательщиков.

3. Усилится валютный контроль по операциям с цифровыми правами

По внешнеторговым контрактам, предусматривающим использование цифровых прав, требуется постановка на учет в уполномоченных банках.

По импортным контрактам постановка на учет необходима при сумме от 3 млн рублей, по экспортным – от 10 млн рублей.

Резиденты будут обязаны направлять в банк данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам. Информацию также нужно передавать и по другим валютным операциям с использованием цифровых прав.

Новшества вступают в силу с 11 января 2025 года на основании указания ЦБ № 6819-У от 06.08.2026, которое на днях зарегистрировал Минюст.

Как подготовиться к изменениям в учете ВЭД

ВЭД - сложный участок, который требует от бухгалтера знания российского и иностранного валютного и таможенного законодательства, которое состоит из сотен подзаконных актов, регулирующих экспорт и импорт. Чтобы не нарваться на огромные штрафы, необходимо работать только по актуальным правилам. Все самые главные и свежие данные вы найдете на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году».

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