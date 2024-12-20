⚡ Получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок!

Маркетплейсы признаны самой перспективной нишей для карьерного развития бухгалтера в 2025 году. Это надежный источник дополнительного дохода и отличный вариант для перехода на аутсорс — на эти услуги всегда будет высокий спрос и минимальные риски. Только сегодня, 20 декабря, вы можете получить курс «Бухгалтер маркетплейса» бесплатно!

Новый 2025 год обещает много перемен в обычной рутине бухгалтера. Правда, изменятся не только правила учета и работы с налогами, все эти новшества отразятся на том, какие услуги будут особенно востребованы в следующем году.

Одним из самых перспективных направлений станут маркетплейсы. Количество селлеров продолжает расти, продавцы и покупатели отдают предпочтение интернет-торговле, отечественные Wildberries и Ozon вошли в мировой рейтинг по числу активных сессий. Бурное развитие площадок заставляет их часто менять правила, вводить новые инструменты сотрудничества и продвижения на маркетплейсах. Поэтому продавцам становится все сложнее самостоятельно вести учет, и они обращаются за помощью к бухгалтерам.

Особенно трудно придется упрощенцам, потому что большая часть поправок коснется именно их. А так как многие ИП и организации, которые торгуют на маркетплейсах, работают на УСН, то специалисты, которые смогут взять на себя ведение учета операций для упрощенцев, будут востребованными.

Освойте все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вам понадобится всего три месяца, чтобы получить новые знания и выйти на быстроразвивающийся рынок.

Вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками. На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

В программу курса повышения квалификации входит 47 видеоуроков, тесты для самопроверки, текстовые материалы, конспекты занятий со скринами из видео, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Вы научитесь

Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов;

Выбирать наиболее эффективную организационно-правовую форму для работы на маркетплейсах;

Правильно вести учет и рассчитывать налоги при любой системой налогообложения при работе с маркетплейсами;

Пользоваться различными программами и инструментами при работе с маркетплейсами;

Заключать договоры с маркетплейсами;

Оформлять первичные документы;

Автоматизировать работу поставщиков Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов;

Отличаться от конкурентов и иметь преимущества перед клиентами на бухгалтерские услуги;

Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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