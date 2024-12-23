Восемь функций 1С для учета на маркетплейсах

Выбрали восемь самых нужных функций в 1С, которые упростят учет операций на маркетплейсах.

В торговле на маркетплейсах много своих нюансов: оформление возвратов, самовыкупы, отчеты площадок, комиссии, агентские договоры. Мы рассмотрели разные решения 1С и нашли инструменты, которые пригодятся бухгалтеру, который ведет учет для селлеров.

1. Продажа товаров через маркетплейсы

Возможность учитывать продажу товаров через маркетплейсы в простом интерфейсе.

2. Передача на реализацию

Можно применять документ Реализация с видом операции Передача на реализацию для отражения в учете передачи товаров маркетплейсу на реализацию.

3. Возврат переданного на реализацию

Чтобы отразить в учете возврат товара от маркетплейса, используйте документ Возврат товаров от покупателя с видом операции Переданные на реализацию.

4. Отчет о продажах (розничные продажи)

Для отражения показателей розничных продаж через маркетплейс и возврата товара покупателем, используйте Отчет комиссионера о розничных продажах.

5. Отчет о списании (акт о списании)

Документ Отчет комиссионера о списании подходит для списания товаров, который находится у маркетплейса. В то же время со списанием товара можно отразить сумму компенсации со стороны маркетплейса.

6. Поступление услуг (акт, УПД)

Отразить в учете затраты на услуги, которые оказывает маркетплейс, вы можете с помощью документа Поступление услуг.

7. Передача и возврат товаров при продаже через комиссионеров

Можно вести обособленный учет документов по передаче и возврату товаров при продаже через комиссионеров.

8. Загрузка отчетов о продажах Wildberries из файлов Excel

В личном кабинете Wildberries в разделе Финансы — Финансовые отчеты — Отчеты реализации — Еженедельные — Детализация можно скачать отчёты в нужном формате.

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