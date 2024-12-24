Чем занимается финменеджер и чему учиться, чтобы занять эту должность

Финансовый менеджер — это специалист, который помогает руководителю следить за благополучием бизнеса, управлять доходами и инвестициями. Такой помощник всегда в цене, так что если ваша цель на 2025 год — получить повышение и выйти на более высокий доход, то пора осваивать новые инструменты и погружаться в профессию финансового менеджера.

В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится, появятся новые требования к отчетности и документообороту. Многие компании окажутся в зоне риска или даже на грани банкротства, если вовремя не перестроятся под новые правила, а для этого им нужны квалифицированные специалисты, которых пока очень мало. Воспользуйтесь шансом войти в высокооплачиваемую сферу — получите необходимые знания по финансовому менеджменту в 2025 году и приступайте к работе.

На какие услуги финансового менеджера сегодня самый высокий спрос

Мы проанализировали более 100 запросов на бирже и выбрали из них пять самых популярных:

оценить состояние бизнеса, финансовая диагностика;

спрогнозировать выручку, денежный поток и прибыль;

составить план бюджета, стратегию для увеличения прибыли;

найти ошибки в управленческом учете и выяснить причину кассового разрыва;

внедрить PNL и ДДС отчетность.

Еще одна важная функция, которую мы не вынесли в отдельный пункт — это создание дашбордов. Зачастую визуализацию используют для презентации больших проектов, поэтому этот навык необходим, если вы планируете работать не только с узконаправленными задачами, но и с крупными клиентами.

Что должен уметь финансовый менеджер

Если вы хотите занять престижную должность финансового менеджера, то должны разобраться в его основных обязанностях, а также инструментах, с которыми он работает.

1. Анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными. Он дает оценку возможным перспективам развития компании, называет перечень отчетов, которые необходимы для грамотной аналитики.

2. Проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала. Он должен досконально изучить предоставленные данные, чтобы выявить потенциальные слабые места и проблемы компании.

3. Строить финансовые модели и прогнозировать прибыль. В ряду должностных инструкций финансового менеджера есть формирование финансовой модели на год. В его основе лежит формирование стратегии, которая позволит организации добиться поставленных целей.

4. Работать с юнит-экономикой — рассчитывать метрики для различных продуктов на рынке. Отчеты и регулярный анализ, работа согласно установленным регламентам — суммарно это делает бизнес управляемым и позволяет просчитывать возможные риски.

5. Делать финансовые прогнозы и учитывать макроэкономические показатели. Финансовый менеджер работает по установленной стратегии. Он сам участвует в ее разработке и отвечает за исполнение.

6. Оценивать риски, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования. Финансовый менеджер рассматривает разные варианты решения проблемы, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Кроме этого, сейчас особенно ценятся финменеджеры, которые хорошо разбираются в положениях налоговой реформы-2025 и могут помочь бизнесу безболезненно пережить перемены, быстрее адаптироваться к новым рабочим процессам и избежать проблем с налоговой.

Где получить необходимые навыки

На курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.

В программе 78 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт обучения 1 января.

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