Чем занимается финменеджер и чему учиться, чтобы занять эту должность

В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится, появятся новые требования к отчетности и документообороту. Многие компании окажутся в зоне риска или даже на грани банкротства, если вовремя не перестроятся под новые правила, а для этого им нужны квалифицированные специалисты, которых пока очень мало. Воспользуйтесь шансом войти в высокооплачиваемую сферу — получите необходимые знания по финансовому менеджменту в 2025 году и приступайте к работе.
На какие услуги финансового менеджера сегодня самый высокий спрос
Мы проанализировали более 100 запросов на бирже и выбрали из них пять самых популярных:
оценить состояние бизнеса, финансовая диагностика;
спрогнозировать выручку, денежный поток и прибыль;
составить план бюджета, стратегию для увеличения прибыли;
найти ошибки в управленческом учете и выяснить причину кассового разрыва;
внедрить PNL и ДДС отчетность.
Еще одна важная функция, которую мы не вынесли в отдельный пункт — это создание дашбордов. Зачастую визуализацию используют для презентации больших проектов, поэтому этот навык необходим, если вы планируете работать не только с узконаправленными задачами, но и с крупными клиентами.
Что должен уметь финансовый менеджер
Если вы хотите занять престижную должность финансового менеджера, то должны разобраться в его основных обязанностях, а также инструментах, с которыми он работает.
1. Анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными. Он дает оценку возможным перспективам развития компании, называет перечень отчетов, которые необходимы для грамотной аналитики.
2. Проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала. Он должен досконально изучить предоставленные данные, чтобы выявить потенциальные слабые места и проблемы компании.
3. Строить финансовые модели и прогнозировать прибыль. В ряду должностных инструкций финансового менеджера есть формирование финансовой модели на год. В его основе лежит формирование стратегии, которая позволит организации добиться поставленных целей.
4. Работать с юнит-экономикой — рассчитывать метрики для различных продуктов на рынке. Отчеты и регулярный анализ, работа согласно установленным регламентам — суммарно это делает бизнес управляемым и позволяет просчитывать возможные риски.
5. Делать финансовые прогнозы и учитывать макроэкономические показатели. Финансовый менеджер работает по установленной стратегии. Он сам участвует в ее разработке и отвечает за исполнение.
6. Оценивать риски, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования. Финансовый менеджер рассматривает разные варианты решения проблемы, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Кроме этого, сейчас особенно ценятся финменеджеры, которые хорошо разбираются в положениях налоговой реформы-2025 и могут помочь бизнесу безболезненно пережить перемены, быстрее адаптироваться к новым рабочим процессам и избежать проблем с налоговой.
Где получить необходимые навыки
На курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.
После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.
В программе 78 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.
Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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