Почему сейчас надо изучать аналитику 1С

Продукция 1С продолжает бить рекорды популярности у российского бизнеса. В 2025 году ПО обновится, чтобы эффективно справляться с новыми требованиями налоговой реформы-2025. Аналитиков 1С и сейчас мало, а за специалистов, которые смогут работать с новыми конфигурациями и решать с их помощью проблемы бизнеса, будет настоящая битва.

Налоговая реформа-2025 спутала все карты бухгалтерам и их работодателям. Теперь за профессионалов, которые помогут бизнесу избежать проблем с налоговой в 2025 году, идет открытая борьба. Потому что таких специалистов пока очень мало, большинство будет учиться на ходу и на своих ошибках, платить за которые придется самим компаниям. Логично, что работодатели не хотят лишних трат, поэтому готовы сотрудничать с более высокооплачиваемым специалистом, который избавит его от проблем с законом и штрафов проверяющих органов.

Изменения налоговой реформы-2025 затронут всех налогоплательщиков, так что даже программы, с помощью которых они ведут учет, будут меняться, в том числе самая популярная — 1С.

Профессионалов, которые сейчас могут использовать максимум возможностей ПО, и так мало, а специалистов, которые смогут быстро освоить новые функции и начнут использовать их для более эффективной работы, вообще можно по пальцам пересчитать. Из-за такого безумного спроса, профессия аналитик 1С может вырваться в лидеры по зарплате в 2025 году — новички смогут зарабатывать от 70 тыс. рублей, а опытные специалисты до 200 тыс. рублей.

Возможно, вы не знаете, но уже сейчас выполняете почти 50% обязанностей аналитика 1С, либо имеете достаточные компетенции и знания, но просто не применяете их на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в организации.

Поэтому сейчас лучший момент, чтобы погрузиться в новую профессию, которая уже в следующем году сможет вывести вас на высокий доход. Вы будете работать в перспективном направлении — в сфере, где количество вакансий и уровень зарплаты постоянно растут.

Кто такой аналитик 1С

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Какие преимущества есть у этой профессии

Для бухгалтеров карьера аналитика 1С открывает большие возможности, это перспективное направление с огромным количеством плюсов:

Высокая зарплата из-за цифровизации бизнеса в России и целой коллекции государственных и частных проектов.

Регулярная смена деятельности — аналитики 1С работают на стыке нескольких профессий, поэтому у них есть возможность решать разные задачи.

Постоянный карьерный рост: Junior-специалисты, согласно статистике, уже через 1 год достигают уровня Middle (уверенный специалист).

Возможность работать удаленно или консультировать клиентов на аутсорсе.

Нехватка кадров, из-за этого конкуренция на рынке труда достаточно низкая, поэтому найти выгодное место и реализоваться там проще.

Что должен уметь аналитик 1С

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

Составляет техническое задание для разработчиков.

Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы.

Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

Презентует итоговое решение.

Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам.

Все это — обязательные хард-скилы, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых софт-скилах, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С.

Где получить необходимые навыки и сколько времени для этого нужно

Чтобы изучить все нюансы профессии аналитика 1С и в будущем занять вакантную должность специалиста, нужно всего полгода и курс профпереподготовки «Аналитик 1С».

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С. Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

За время учебы вы научитесь работать в «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: ERP», «1С:СППР», познакомитесь с платформой «1С: Предприятие 8.3» и научитесь формулировать по ней задачи.

Всего в программе 58 уроков, 10 практических онлайн-занятий с преподавателем, 11 письменных работ, 10 тестов для самопроверки, справочный материал, шаблоны и формы для отработки навыков, а также карьерная консультация со специалистом после прохождения курса.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт обучения 1 января — скорее занимайте места.

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