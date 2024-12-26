В 2025 году будут изменения в бухгалтерском балансе! Разбираемся в новшествах ФСБУ 4/2023

С 1 января 2025 года в силу вступит ФСБУ 4/2023, который заменит действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Разбираем нововведения и рассказываем, к чему готовиться бухгалтерам.

В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Данный стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организаций (кроме организаций бюджетной сферы, Центрального банка и составителей консолидированной отчетности по МСФО).

Годовая отчетность за 2024 год будет формироваться по старым правилам ПБУ 4/99, а начиная с отчетности за 2025 год (включая промежуточную) — уже по новому ФСБУ 4/2023.

Состав бухгалтерской отчетности

ФСБУ 4/2023 уточняет состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций.

Коммерческие организации должны включать в состав отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, а также приложения (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах).

Некоммерческие организации должны включать в состав отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения (отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств).

Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, состав бухгалтерской отчетности сокращен. В нее включаются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Требования к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерский баланс — ключевая форма бухгалтерской отчетности, которая дает информацию о финансовом положении организации на отчетную дату. ФСБУ 4/2023 устанавливает новые требования к составу и представлению информации в балансе.

В стандарте приведен минимальный перечень статей, которые организации обязаны включать в баланс:

Внеоборотные активы

Нематериальные активы;

Результаты исследований и разработок (НИОКР);

Основные средства;

Доходные вложения в материальные ценности;

Финансовые вложения;

Отложенные налоговые активы;

Инвестиционная недвижимость (новая статья);

Прочие внеоборотные активы.

Оборотные активы

Запасы;

НДС по приобретенным ценностям;

Дебиторская задолженность;

Финансовые вложения (исключая денежные эквиваленты);

Денежные средства и денежные эквиваленты;

Долгосрочные активы к продаже (новая статья);

Прочие оборотные активы.

Долгосрочные обязательства:

Заемные средства;

Отложенные налоговые обязательства;

Оценочные обязательства;

Прочие долгосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства;

Кредиторская задолженность;

Доходы будущих периодов;

Оценочные обязательства;

Прочие краткосрочные обязательства.

Для НКО вместо раздела «Капитал и резервы» включается раздел «Целевое финансирование».

Важными новшествами являются появление новых обязательных статей баланса — инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов к продаже. До настоящего времени данные активы отдельно в балансе не выделялись.

Помимо минимальных статей, организации могут самостоятельно вводить дополнительные статьи в баланс для детализации и раскрытия существенной информации с учетом специфики своей деятельности.

Классификация активов и обязательств

Значимым новшеством ФСБУ 4/2023 стало более детальное регулирование вопросов классификации активов и обязательств на краткосрочную и долгосрочную часть.

Правильная классификация принципиальна для обеспечения достоверности баланса и оценки ликвидности и платежеспособности организации.

Активы классифицируются как оборотные (краткосрочные), если выполняется хотя бы одно из условий:

актив предназначен для использования/продажи в рамках обычного операционного цикла организации;

актив предназначен для торговли или продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты;

актив представляет собой денежные средства или эквиваленты (кроме случаев ограничения обмена/использования в течение 12 месяцев);

актив предполагается к погашению/реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные активы классифицируются как внеоборотные, в том числе:

активы, используемые в деятельности организации более 12 месяцев;

активы, не предназначенные для продажи (списания, обмена) в течение 12 месяцев;

авансы и предоплаты, связанные с приобретением, созданием внеоборотных активов;

Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений (например, займов выданных) должна в балансе показываться в составе оборотных активов.

Обязательства относятся к краткосрочным, если выполняется любое из условий:

обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты;

обязательство подлежит погашению в рамках обычного операционного цикла (даже если цикл превышает 12 месяцев);

у организации нет безусловного права в одностороннем порядке отсрочить погашение обязательства минимум на 12 месяцев (например, из-за нарушения ограничительных условий кредитного договора).

Также в краткосрочные обязательства включается часть долгосрочной задолженности, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев. И даже если после отчетной даты компания договорилась об отсрочке/рассрочке такого обязательства на срок более 12 месяцев, на отчетную дату оно все равно классифицируется как краткосрочное.

Все прочие обязательства, не удовлетворяющие критериям краткосрочных, классифицируются как долгосрочные.

Таким образом, ФСБУ 4/2023 устанавливает четкие критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным/долгосрочным, снижая субъективизм в данных вопросах. Для правильной классификации бухгалтерам необходимо тщательно анализировать условия договоров и экономическую суть хозяйственных операций.

Каких еще изменений ждать от ФСБУ 4/2023

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность» вносит целый ряд принципиальных новшеств в практику составления и представления бухгалтерской отчетности российскими организациями. Введение новых статей баланса (инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы к продаже), четкие принципы классификации активов и обязательств на долгосрочную и краткосрочную часть, обязательные требования к сворачиванию статей прочих доходов и расходов, детальный регламент раскрытия информации в пояснениях, новые реквизиты заголовочной части и многое другое — все это должно привести к повышению качества, достоверности и информационной емкости бухгалтерской отчетности.

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