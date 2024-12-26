В 2025 году будут изменения в бухгалтерском балансе! Разбираемся в новшествах ФСБУ 4/2023

В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Данный стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организаций (кроме организаций бюджетной сферы, Центрального банка и составителей консолидированной отчетности по МСФО).
Годовая отчетность за 2024 год будет формироваться по старым правилам ПБУ 4/99, а начиная с отчетности за 2025 год (включая промежуточную) — уже по новому ФСБУ 4/2023.
Состав бухгалтерской отчетности
ФСБУ 4/2023 уточняет состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций.
Коммерческие организации должны включать в состав отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, а также приложения (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах).
Некоммерческие организации должны включать в состав отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения (отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств).
Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, состав бухгалтерской отчетности сокращен. В нее включаются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.
Требования к бухгалтерскому балансу
Бухгалтерский баланс — ключевая форма бухгалтерской отчетности, которая дает информацию о финансовом положении организации на отчетную дату. ФСБУ 4/2023 устанавливает новые требования к составу и представлению информации в балансе.
В стандарте приведен минимальный перечень статей, которые организации обязаны включать в баланс:
Внеоборотные активы
Нематериальные активы;
Результаты исследований и разработок (НИОКР);
Основные средства;
Доходные вложения в материальные ценности;
Финансовые вложения;
Отложенные налоговые активы;
Инвестиционная недвижимость (новая статья);
Прочие внеоборотные активы.
Оборотные активы
Запасы;
НДС по приобретенным ценностям;
Дебиторская задолженность;
Финансовые вложения (исключая денежные эквиваленты);
Денежные средства и денежные эквиваленты;
Долгосрочные активы к продаже (новая статья);
Прочие оборотные активы.
Долгосрочные обязательства:
Заемные средства;
Отложенные налоговые обязательства;
Оценочные обязательства;
Прочие долгосрочные обязательства.
Краткосрочные обязательства:
Заемные средства;
Кредиторская задолженность;
Доходы будущих периодов;
Оценочные обязательства;
Прочие краткосрочные обязательства.
Для НКО вместо раздела «Капитал и резервы» включается раздел «Целевое финансирование».
Важными новшествами являются появление новых обязательных статей баланса — инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов к продаже. До настоящего времени данные активы отдельно в балансе не выделялись.
Помимо минимальных статей, организации могут самостоятельно вводить дополнительные статьи в баланс для детализации и раскрытия существенной информации с учетом специфики своей деятельности.
Классификация активов и обязательств
Значимым новшеством ФСБУ 4/2023 стало более детальное регулирование вопросов классификации активов и обязательств на краткосрочную и долгосрочную часть.
Правильная классификация принципиальна для обеспечения достоверности баланса и оценки ликвидности и платежеспособности организации.
Активы классифицируются как оборотные (краткосрочные), если выполняется хотя бы одно из условий:
актив предназначен для использования/продажи в рамках обычного операционного цикла организации;
актив предназначен для торговли или продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты;
актив представляет собой денежные средства или эквиваленты (кроме случаев ограничения обмена/использования в течение 12 месяцев);
актив предполагается к погашению/реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Все остальные активы классифицируются как внеоборотные, в том числе:
активы, используемые в деятельности организации более 12 месяцев;
активы, не предназначенные для продажи (списания, обмена) в течение 12 месяцев;
авансы и предоплаты, связанные с приобретением, созданием внеоборотных активов;
Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений (например, займов выданных) должна в балансе показываться в составе оборотных активов.
Обязательства относятся к краткосрочным, если выполняется любое из условий:
обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты;
обязательство подлежит погашению в рамках обычного операционного цикла (даже если цикл превышает 12 месяцев);
у организации нет безусловного права в одностороннем порядке отсрочить погашение обязательства минимум на 12 месяцев (например, из-за нарушения ограничительных условий кредитного договора).
Также в краткосрочные обязательства включается часть долгосрочной задолженности, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев. И даже если после отчетной даты компания договорилась об отсрочке/рассрочке такого обязательства на срок более 12 месяцев, на отчетную дату оно все равно классифицируется как краткосрочное.
Все прочие обязательства, не удовлетворяющие критериям краткосрочных, классифицируются как долгосрочные.
Таким образом, ФСБУ 4/2023 устанавливает четкие критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным/долгосрочным, снижая субъективизм в данных вопросах. Для правильной классификации бухгалтерам необходимо тщательно анализировать условия договоров и экономическую суть хозяйственных операций.
Каких еще изменений ждать от ФСБУ 4/2023
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность» вносит целый ряд принципиальных новшеств в практику составления и представления бухгалтерской отчетности российскими организациями. Введение новых статей баланса (инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы к продаже), четкие принципы классификации активов и обязательств на долгосрочную и краткосрочную часть, обязательные требования к сворачиванию статей прочих доходов и расходов, детальный регламент раскрытия информации в пояснениях, новые реквизиты заголовочной части и многое другое — все это должно привести к повышению качества, достоверности и информационной емкости бухгалтерской отчетности.
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