Главные изменения по страховым взносам в 2025 году

До вступления в силу налоговой реформы-2025 осталось меньше недели, поэтому пора закрывать последние белые пятна. Если вы упустили из виду нововведения в части страховых взносов (а они есть), то самое время освежить знания и заглянуть в нашу шпаргалку.

Пониженные тарифы страховых взносов

В 2025 году МРОТ составит 22 440 рублей. Его величина для расчета взносов является фиксированной, не зависит от «северных» коэффициентов и надбавок, режима работы. (п. 1 ст. 423, пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ).

С 2025 года пониженный тариф для МСП составляет 15% и применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ. То есть до 33 660 рублей ставка 30%, свыше —15%.

Пример. Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году.

Зарплата А.О. Петрова составляет 50 000 рублей.

За январь 2024 года страховые взносы нужно рассчитать так:

19 242 руб. x 30% = 5 772,6 руб.

30 758 (50 000 руб. – 19 242 руб.) x 15% = 4613,7 руб.,

Итого за январь 2024 года к уплате страховых взносов: 10 386,3 рублей.

Пример. Расчет страховых взносов для МСП в 2025 году.

Зарплата А.О. Петрова составляет 50 000 рублей.

За январь 2025 года страховые взносы нужно рассчитать так:

33660 руб. x 30% = 10 098 руб.

16 340 (50 000 руб. – 33660 руб.) x 15% = 2 451 руб.,

Итого за январь 2025 года к уплате страховых взносов: 12 549 рублей.

По сравнению с 2024 годам переплата составит 2 162, 7 рубля.

Страховые взносы с договоров ГПХ

Страховые взносы начисляются в месяце, когда подписан акт приемки оказанных услуг (выполненных работ) по договору в целом либо по каждому этапу, если договор предусматривает поэтапную сдачу услуг (работ) п.1 ст. 424 НК РФ, письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-04-05/54027 По договору с ИП или плательщиком НПД взносы не начисляются.

Если акты подписать 2024 годам, правила текущего периода работают.

Страховые взносы на премии

1. Премии сотрудникам облагаются страховыми взносами, только если они выплачены в рамках трудовых отношений пп. 1 п.1 ст. 420 НК РФ.

2. Премию нужно включить в облагаемую базу в день начисления премии в бухгалтерском учете организации независимо от даты издания приказа о премировании работников и даты непосредственной выплаты данной суммы в пользу работника п.1 ст. 421, п.1 ст. 424 НК РФ, письмо Минфина России от 20.06.2017 № 03-15-06/38515.

Например, годовую премию за производственные достижения в 2024 году, которая начислена в декабре текущего года, нужно включить в базу для начисления взносов за декабрь 2024 года. А выплатить можно в 2025 году.

Как подготовиться к предстоящим изменениям

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