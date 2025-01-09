Что меняется в бухучете и налогах с 1 января 2025 года

Свершилось! Изменения налоговой реформы-2025 постепенно вступают в силу, некоторые заработали уже с 1 января. Рассказываем, как быстро вникнуть в нововведения и работать без штрафов с первых дней года.

Рассказываем, с какими переменами бухгалтерам придется столкнуться в первый рабочий день и как подготовиться к этим изменениям, чтобы без стресса влиться в рабочий процесс.

1. Упрощенная система налогообложения: увеличение лимитов и уплата НДС

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН признаются плательщиками НДС. Они могут получить освобождение от уплаты, расчитывать налог без вычета по ставкам 5% и 7% или с вычетом по ставке 20%.

Не платить НДС смогут упрощенцы с доходом менее 60 млн рублей, а также вновь открытые или только что созданные ИП и ООО. Организации, реализовавшие подакцизные товары в течение трех последовательных календарных месяцев, не имеют права на освобождение.

Освобождение применяется автоматически – без подачи уведомления. Если налогоплательщик перешел на освобождение от НДС, суммы НДС, принятые к вычету, в том числе по ОС и нематериальным активам, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде до перехода на освобождение.

Кратно увеличены лимиты доходов, персонала и т.д. для применения УСН. Работать на упрощенке теперь можно с оборотом до 450 млн рублей, в 2024 году — до 200 млн рублей.

Промежуточных ставок 8 % и 20 % больше нет. Налог платится по ставке 6 (15)%.

2. НДФЛ: прогрессивная шкала, НДФЛ с отдельных видов доходов, вычеты

С 1 января 2025 доходы физлиц будут облагаться по пяти ставкам НДФЛ, применяемым в части превышения над порогом — 13% (< 2,4 млн), 15% (2,4-5 млн), 18% (5-20 млн), 20% (20-50 млн), 22% (> 50 млн). Доходы нерезидентов, полученные по банковским вкладам и счетам на территории РФ будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.

Льготы по НДФЛ: предусмотрен новый вычет по ГТО, в 2 раза увеличен стандартный вычет на детей.

Выплаты участникам СВО облагаются НДФЛ по ставкам 13 (15)% с шагом в 5 млн.

3. Налог на прибыль организаций: повышение ставок, новый инвествычет; туристический налог и налог на имущество

Общая ставка налога на прибыль повышена до 25%, налог за 2024 год, уплачиваемый в 2025 году, исчисляется по действующей ставке 20%.

С 1 января налогоплательщики могут получить новый вычет. Федеральный инвестиционный налоговый вычет получат НП, инвестирующие в объекты ОС и НМА, а также несущие затраты на модернизацию, дооборудование и т.д. смогут получить вычет.

Налоговая реформа-2025 повлияет и на другие налоги. Появятся повышенные ставки налога на имущество. Если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, ставка налога – повышенная. Для объектов капстроительства предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество повышаются с 2% до 2,5%. Для земельных участков – с 0,3% до 1,5%.

Кроме этого, с 2025 года в НК РФ появится новый местный налог — туристический налог. Налогоплательщиками признаются организации или ИП, оказывающие гостиничные услуги и услуги по предоставлению объектов размещения.

4. Новый ФСБУ 4/2023

В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Данный стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организаций. Он заменит действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и вступит в силу с 1 января 2025 года.

Новый ФСБУ вносит целый ряд принципиальных новшеств в практику составления и представления бухгалтерской отчетности российскими организациями. Введение новых статей баланса (инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы к продаже), четкие принципы классификации активов и обязательств на долгосрочную и краткосрочную часть, обязательные требования к сворачиванию статей прочих доходов и расходов, детальный регламент раскрытия информации в пояснениях, новые реквизиты заголовочной части и многое другое — все это должно привести к повышению качества, достоверности и информационной емкости бухгалтерской отчетности.

Как быстро разобраться в изменениях

Многие нововведения налоговой реформы-2025 уже вступили в силу, некоторые еще на подходе. Но это не повод паниковать. На бесплатном вебинаре «Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025» мы подробно разберем все изменения, расскажем, как быстро адаптироваться к новым правилам, на практических примерах покажем возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться, и расскажем, как с ними справиться.

Этот вебинар просто необходим каждому бухгалтеру в 2025 году. На нем вы в ускоренном режиме погрузитесь в изменения и узнаете, как работать по новым правилам. Эти знания будут полезны вам в течение всего 2025 года, так что эту встречу нельзя пропустить.

Что в программе вебинара

На вебинаре пройдемся по самым важным изменениям и обсудим:

1. Изменения в налоговом законодательстве:

Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.

Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты

Изменения в налоге на прибыль

Туристический налог

Изменения в отчетности

2. Изменения в бухгалтерском учете:

Формы бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023

Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023

Статотчетность для малого и среднего бизнеса.

3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.

4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.

5. Налоговая оптимизация – 2025

Вы еще успеваете получить необходимые знания, чтобы перестроить работу и включиться в 2025 год без стресса.

Бесплатный вебинар проведет руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер с 20-летним опытом работы Елена Ярушкина. Она даст профессиональные рекомендации, а также ответит на любые ваши вопросы по налоговым изменениям.

Вебинар пройдет 15 января 2025 года в 11:00 МСК. Скорее записывайтесь!

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