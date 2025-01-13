Старый Новый год — старые цены! Успейте купить курсы по прошлогодней стоимости

До 15 января вы можете купить обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки по прошлогодним ценам. Мы добавили в программы курсов все изменения налоговой реформы-2025. Теперь вы сможете получить самую актуальную информацию, которая поможет вам работать без стресса в новом году. Поторопитесь — старт обучения 15 января.

С 1 января 2025 года в силу вступили нововведения налоговой реформы. Чтобы помочь вам быстрее адаптироваться, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Добавили туда актуальные нормы, шаблоны и формы, записали дополнительные уроки по каждому изменению с подробным разбором от преподавателей.

Успейте купить обновленные курсы по старым ценам! Воспользуйтесь новой акцией «Клерка» — выбирайте курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками, занимайте места и приступайте к учебе. Старт потока 15 января.

Вы получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — будете учиться сразу по правилам налоговой реформы-2025.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, то мы обновили программу курса профпереподготовки в соответствии с новыми требованиями и задачами.

Вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, научитесь работать с документами и заполнять декларацию по новой форме. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!

На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

Вы получите практический опыт работы в программе и сможете самостоятельно вести учет после завершения обучения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

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