Новые ФСБУ, статотчетность и налоги — спецкурс по налоговой реформе-2025 для бухгалтера

Налоговая реформа-2025 только заработала, а наши эксперты уже получают вопросы по новым правилам. Поэтому мы записали специальный курс, где разбираем то, как изменилась работа бухгалтера с учетом реформы-2025. Вы научитесь решать новые задачи в 1С, заполнять актуальные формы документов, считать налоги и сдавать отчетность в обновленные сроки.

Налоговая реформа-2025 работает всего две недели, а мы уже получили большое количество вопросов по применению новых правил на деле. Поэтому мы подготовили новый практический курс «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Программу для него мы составляли вместе с действующими специалистами, они не будут пересказывать вам описание нововведений, а на реальных примерах покажут, как их применять.

В программу курса входит 45 видеоуроков, конспекты, а также пошаговые инструкции, которые помогут вам разобраться в каждой теме. Вы научились работать со всеми актуальными формами документов, узнаете, в какие сроки нужно сдавать отчетность, чтобы не нарваться на штрафы и санкции налоговиков, которые сейчас особенно бдительно следят за работой бухгалтеров.

На курсе мы разберем новые ставки НДФЛ, налога на прибыль, расскажем, как изменятся правила расчета земельного налога и налога на имущество, объясним, кто должен будет уплачивать туристический налог в 2025 году и по каким правилам его нужно начислять.

Отдельный блок посвящен новому ФСБУ 4/2023 и статотчетности для малого и среднего бизнеса — мы обсудим все детали нововведений, чтобы вы вели бухучет без ошибок и штрафов.

Более подробно разберем работу на УСН в 2025 году, расскажем об обязанностях плательщиков НДС на УСН, налоговых ставках, вычете входящего НДС, льготах и освобождении от налога для упрощенцев. Кроме этого, поговорим о том, как налоговая выявляет дробление бизнеса и как получить амнистию.

Дополнительно обсудим налоговое планирование и способы налоговой оптимизации в 2025 году.

С новыми знаниями вы станете незаменимым специалистом. Сможете уберечь компанию от убытков и постоянных визитов проверяющих органов. Вы поможете работодателю законно снизить налоговую нагрузку, получить амнистию за дробление бизнеса, выбрать выгодную ставку по НДС, вовремя перестроить работу под изменения, защитить организацию от штрафов и претензий налоговиков, ведя бухучет без ошибок и строго по новым ФСБУ. Докажете работодателю свою профессиональную ценность, сможете претендовать на заслуженное повышение и прибавку к зарплате.

После прохождения курса вы можете получить удостоверение о повышении квалификации.

Мы открываем предзапись на обучение! До 20 января вы можете купить курс со скидкой 33%.

Обучение начнется 20 января.

Смотреть программу

Успейте записаться по специальной цене!