Шесть изменений по стандартным вычетам в 2025 году

С 1 января в силу вступил ряд поправок налоговой реформы-2025, в том числе по части стандартных вычетов. Уже с 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов, надо не забыть о изменившихся размерах вычетов, а также, что теперь собирать заявления с сотрудников с детьми для вычета не нужно. Все новшества в статье — сохраняйте шпаргалку!

Налоговая реформа-2025 внесла много изменений в работу бухгалтера. Рассказываем, что нужно знать о стандартных вычетах в 2025 году.

№1. Размер детского вычета

За второго и третьего ребенка вычет вырос в два раза.

Также в два раза увеличили вычет за ребенка-инвалида для опекунов и приемных родителей. Теперь он такой же, как и для родителей и усыновителей.

Размеры детских вычетов в 2025 году такие:

вычет на первого ребенка — 1 400 руб.;

вычет на второго ребенка — 2 800 руб.;

вычет на третьего и последующих детей — 6 000 руб.;

вычет на ребенка-инвалида — 12 000 руб.

№2. Лимит для детских вычетов

Лимит дохода, при котором предоставляется стандартный вычет на детей, увеличили с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

Таким образом, сотрудники с зарплатой 37,5 тыс. рублей будут получать этот вычет весь год.

№3. Порядок предоставления

Сейчас стандартный вычет на детей дают на основании заявления и документов.

С 2025 года работодатели будут предоставлять детский вычет без заявления при условии, что у них есть необходимые документы.

Если это новый сотрудник, то он может принести документы на детей работодателю.

№4. Вычет на ГТО

С 2025 года жители страны, которые выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей.

Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.

Если в феврале 2025 года сотрудник прошел диспансеризацию, получил допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнил их, а в апреле был награжден знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.

№5. Порядок оформления документов

С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах.

Теперь при заполнении заявления на вычет можно не указывать ИНН, если есть номер записи из единого регистра населения (ЕРН) или указаны персональные данные. Изменения связаны с переходом ФНС на использование сведений из федерального информационного ресурса. Об этом сказано на сайте налоговой.

№6. Пересчет

Ввели новую норму статьи 218 НК, по которой работники будут доплачивать НДФЛ, если налоговые агенты (один или несколько) предоставили им стандартных вычетов больше, чем положено.

Так как вычеты будут давать без заявления, такая ситуация вполне возможна.

ФНС получит справки (приложение к 6-НДФЛ), увидит, что у человека есть лишние вычеты, все пересчитает, пришлет налоговое уведомление. Уплатить налог по этому уведомлению надо будет до 1 декабря.

Что еще изменится в работе бухгалтера в 2025 году

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