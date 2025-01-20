Инструкция для бухгалтера: как заполнить новую декларацию по налогу на имущество

До 25 февраля компании должны подать декларацию на налогу на имущество за 2024 год. Рассказываем, как составить титульный лист и заполнить все поля по новым правилам.

ФНС начала декларационную кампанию по налогу на имущество организаций. До 25 февраля бухгалтеры должны отчитаться по итогам 2024 года.

Если компании состоят на учете в нескольких налоговых, то они могут представить одну декларацию в любую из инспекций по месту нахождения объектов недвижимости. Для этого нужно каждый год до 1 февраля подавать уведомление в выбранную УФНС. Его рассмотрят в течение 10 дней с момента получения, но срок также могут продлить еще не более чем на 10 дней.

Документ нужно представлять по форме, которую утвердили приказом ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.

Что изменилось

Правки коснулись порядка заполнения таких реквизитов:

на титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)».

исключены строки, в которых указывалось наименование организации – представителя налогоплательщика.

в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для доверенности, совершенной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности (электронный уникальный идентификатор).

Кроме того, для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусмотрено использование выписки из ЕГРН (с 01.01.2026).

Как заполнить титульный лист

На титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Его заполняют только крупнейшие налогоплательщике. Там указывают код налогового органа по месту нахождения недвижимости, сведения о которой есть в декларации.

Правила заполнения титульного листа для крупнейших налогоплательщиков такие:

по строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа по КНП;

по строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение «213» (по месту учета КНП) или «216» (по месту учета правопреемника КНП);

по строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения (недвижимости).

Новые коды для декларации по налогу на имущество

В порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество добавили новые коды налоговых льгот.

Опубликован приказ ФНС от 03.12.2024 № ЕД-7-21/1094@.

Коды такие:

2010345 – для линий электропередач, трансформаторных подстанций;

2010346 – для солнечных электростанций.

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