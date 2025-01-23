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Три сервиса для ведения учета на маркетплейсах

Бухгалтеры да и сами селлеры давно привыкли, что учет операций ведется в 1С. Однако 1С не панацея, есть много программ и сервисов, которые легко заменят привычное ПО. Рассказываем, как выбрать аналог и на что обратить внимание, чтобы не прогадать.
Три сервиса для ведения учета на маркетплейсах
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Несмотря на то, что руками проводить все операции сложно и долго, зачастую как раз на желании упростить спотыкаются десятки специалистов: зачем мучиться с Excel или зарываться в 1С, если можно воспользоваться мультифункциональным сервисом, который делает то же самое. Мы нашли три удобных онлайн-сервиса для ведения учета при работе с маркетплейсами.

RDV Маркет

RDV Маркет — это сервис для комплексной автоматизации торговых операций на пяти маркетплейсах в общем пространстве 1С.

Система предлагает ряд удобных решений для учета операций:

  • Синхронизация остатков на маркетплейсах в онлайн-режиме.

  • Загрузка отчетов маркетплейсов в 1С.

  • Расчет юнит-экономики на маркетплейсах.

  • Управление торговлей со складов маркетплейсов.

  • Автоматическая загрузка заказов в 1С.

  • Передача маркировок Честный Знак на маркетплейсы.

  • Управление остатками на уровне комплектующих.

  • Ускоренная сборка заказов FBS.

Сколько стоит подписка

Модули

90 дней

180 дней

12 месяцев

FBS
торговля со своего склада

13 500 рублей

24 300 рублей

45 900 рублей

FBM
торговля со склада маркетплейса

13 500 рублей

24 300 рублей

45 900 рублей

Финансы
учет и аналитика продаж на маркетплейсах

13 500 рублей

24 300 рублей

45 900 рублей

Вы можете выбрать необходимые модули и использовать их вместе, при этом покупать их нужно по отдельности.

1С БИТ.Интеграция с маркетплейсами

Программа предлагает широкий спектр возможностей для селлера:

  • Синхронизация остатков товаров на разных торговых площадках и в учетной системе.

  • Создание универсальных карточек для всех маркетплейсов из окна 1С.

  • Управление заказами и

    ценами товаров.

  • Показ взаиморасчетов с торговыми площадками.

  • Аналитика по продажам.

  • Установка связи с номенклатурой.

  • Управление витриной товаров.

  • Подключение личных кабинетов Wildberries и Ozon.

  • Кабинет корректировки API.

  • Сервис уведомлений Telegram.

Сколько стоит подписка

Подписка без ограничений по количеству личных кабинетов и рабочих мест (FBS, FBO):

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

40 400 рублей

56 900 рублей

90 800 рублей

Topseller Connect

Connect работает по официальному API крупнейших маркетплейсов: Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО.

Какие решения предлагает сервис Connect в интеграции с Hub:

  • Выгрузка данных о товарах из маркетплейсов.

  • Синхронизация остатков и цен.

  • Обновление информации о заказах.

  • Автоматизация финансового учета.

  • Управление складским учетом.

  • Оптимизация бизнес-процессов.

Какие решения предлагает сервис Connect в интеграции с МойСклад:

  • Выгрузка данных о товарах из маркетплейсов.

  • Синхронизация остатков и цен.

  • Обновление информации о заказах.

  • Хранение данных о товарах, остатках и заказах.

  • Управление товарными запасами.

Сколько стоит подписка на месяц

Lite

Standart

Pro

Поддержка маркетплейсов

Ozon и Widblerries

Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО, AliExpress

Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО, AliExpress

Количество аккаунтов

до 2

до 2

от 5

Стоимость в месяц

3 500 рублей

6 000 рублей

7 000 рублей

Функционал

Импорт товаров из маркетплейсов

Мгновенный экспорт остатков

Синхронизация статусов заказов

Документы

Учёт комиссии

Печать этикеток маркетплейса

Импорт товаров из маркетплейсов

Мгновенный экспорт остатков

Синхронизация статусов заказов

Документы

Учёт комиссии

Печать этикеток маркетплейса

Множественность артикулов товаров

Импорт текущих остатков из маркетплейса

Защита от парсеров

Мгновенный экспорт цен

Учёт самовыкупов

Импорт товаров из маркетплейсов

Мгновенный экспорт остатков

Синхронизация статусов заказов

Документы

Учёт комиссии

Печать этикеток маркетплейса

Множественность артикулов товаров

Импорт текущих остатков из маркетплейса

Защита от парсеров

Мгновенный экспорт цен

Учёт самовыкупов

Все маркетплейсы в одном окне

Расчёт акций Wildberries

Калькулятор цен на товары Ozon и Widblerries

Как автоматизировать учет на маракетплейсах

В 2025 году маркетплейсы по-прежнему будут перспективной нишей развития для бухгалтера, правда, из-за изменений налоговой реформы-2025 вести учет многих операций и сотрудничать с селлерами на УСН станет сложнее.

Чтобы вы не упустили свой шанс и построили успешную карьеру бухгалтера маркетплейса, мы собрали всю актуальную и важную информацию для вас в онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вы научитесь отражать операции в 1С, оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН. Мы дополнили программу новыми уроками с учетом изменений налоговой реформы, так у вас под рукой будут самые свежие данные и формы документов.

Расширьте свои знания — помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы их продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 54% за 7 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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