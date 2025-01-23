Три сервиса для ведения учета на маркетплейсах

Бухгалтеры да и сами селлеры давно привыкли, что учет операций ведется в 1С. Однако 1С не панацея, есть много программ и сервисов, которые легко заменят привычное ПО. Рассказываем, как выбрать аналог и на что обратить внимание, чтобы не прогадать.

Несмотря на то, что руками проводить все операции сложно и долго, зачастую как раз на желании упростить спотыкаются десятки специалистов: зачем мучиться с Excel или зарываться в 1С, если можно воспользоваться мультифункциональным сервисом, который делает то же самое. Мы нашли три удобных онлайн-сервиса для ведения учета при работе с маркетплейсами.

RDV Маркет

RDV Маркет — это сервис для комплексной автоматизации торговых операций на пяти маркетплейсах в общем пространстве 1С.

Система предлагает ряд удобных решений для учета операций:

Синхронизация остатков на маркетплейсах в онлайн-режиме.

Загрузка отчетов маркетплейсов в 1С.

Расчет юнит-экономики на маркетплейсах.

Управление торговлей со складов маркетплейсов.

Автоматическая загрузка заказов в 1С.

Передача маркировок Честный Знак на маркетплейсы.

Управление остатками на уровне комплектующих.

Ускоренная сборка заказов FBS.

Сколько стоит подписка

Модули 90 дней 180 дней 12 месяцев FBS

торговля со своего склада 13 500 рублей 24 300 рублей 45 900 рублей FBM

торговля со склада маркетплейса 13 500 рублей 24 300 рублей 45 900 рублей Финансы

учет и аналитика продаж на маркетплейсах 13 500 рублей 24 300 рублей 45 900 рублей

Вы можете выбрать необходимые модули и использовать их вместе, при этом покупать их нужно по отдельности.

1С БИТ.Интеграция с маркетплейсами

Программа предлагает широкий спектр возможностей для селлера:

Синхронизация остатков товаров на разных торговых площадках и в учетной системе.

Создание универсальных карточек для всех маркетплейсов из окна 1С.

Управление заказами и ценами товаров.

Показ взаиморасчетов с торговыми площадками.

Аналитика по продажам.

Установка связи с номенклатурой.

Управление витриной товаров.

Подключение личных кабинетов Wildberries и Ozon.

Кабинет корректировки API.

Сервис уведомлений Telegram.

Сколько стоит подписка

Подписка без ограничений по количеству личных кабинетов и рабочих мест (FBS, FBO):

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 40 400 рублей 56 900 рублей 90 800 рублей

Topseller Connect

Connect работает по официальному API крупнейших маркетплейсов: Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО.

Какие решения предлагает сервис Connect в интеграции с Hub:

Выгрузка данных о товарах из маркетплейсов.

Синхронизация остатков и цен.

Обновление информации о заказах.

Автоматизация финансового учета.

Управление складским учетом.

Оптимизация бизнес-процессов.

Какие решения предлагает сервис Connect в интеграции с МойСклад:

Выгрузка данных о товарах из маркетплейсов.

Синхронизация остатков и цен.

Обновление информации о заказах.

Хранение данных о товарах, остатках и заказах.

Управление товарными запасами.

Сколько стоит подписка на месяц

Lite Standart Pro Поддержка маркетплейсов Ozon и Widblerries Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО, AliExpress Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Лемана ПРО, AliExpress Количество аккаунтов до 2 до 2 от 5 Стоимость в месяц 3 500 рублей 6 000 рублей 7 000 рублей Функционал Импорт товаров из маркетплейсов Мгновенный экспорт остатков Синхронизация статусов заказов Документы Учёт комиссии Печать этикеток маркетплейса Импорт товаров из маркетплейсов Мгновенный экспорт остатков Синхронизация статусов заказов Документы Учёт комиссии Печать этикеток маркетплейса Множественность артикулов товаров Импорт текущих остатков из маркетплейса Защита от парсеров Мгновенный экспорт цен Учёт самовыкупов Импорт товаров из маркетплейсов Мгновенный экспорт остатков Синхронизация статусов заказов Документы Учёт комиссии Печать этикеток маркетплейса Множественность артикулов товаров Импорт текущих остатков из маркетплейса Защита от парсеров Мгновенный экспорт цен Учёт самовыкупов Все маркетплейсы в одном окне Расчёт акций Wildberries Калькулятор цен на товары Ozon и Widblerries

Как автоматизировать учет на маракетплейсах

В 2025 году маркетплейсы по-прежнему будут перспективной нишей развития для бухгалтера, правда, из-за изменений налоговой реформы-2025 вести учет многих операций и сотрудничать с селлерами на УСН станет сложнее.

Чтобы вы не упустили свой шанс и построили успешную карьеру бухгалтера маркетплейса, мы собрали всю актуальную и важную информацию для вас в онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вы научитесь отражать операции в 1С, оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН. Мы дополнили программу новыми уроками с учетом изменений налоговой реформы, так у вас под рукой будут самые свежие данные и формы документов.

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