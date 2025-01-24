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Как рассчитать сумму таможенного сбора по новым ставкам 2025 года

С 2025 года изменились ставки таможенных сборов при проведении таможенных операций, связанных с выпуском товаров.
Как рассчитать сумму таможенного сбора по новым ставкам 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Федеральная таможенная служба напоминает, что с 1 января 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Если таможенная стоимость указана в декларации

В таком случае будут действовать следующие ставки таможенных сборов:

  • 1 067 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно.

  • 2 134 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно.

  • 4 269 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 1 200 тыс. рублей включительно.

  • 11 746 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 1 200 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 2 700 тыс. рублей включительно.

  • 16 524 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 2 700 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 4 200 тыс. рублей включительно.

  • 21 344 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 4 200 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 5 500 тыс. рублей включительно.

  • 27 540 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 5 500 тыс. рублей 1 копейку

    и более, но не превышает 7 000 тыс. рублей включительно.

  • 30 000 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная

    стоимость которых составляет 7 000 тыс, рублей 1 копейку и более.

Если таможенная стоимость не заявлена

В этой ситуации ставки таможенных сборов будут такими:

  • 8 262 рубля — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной

    декларации не превышает 50 товаров.

  • 16 524 рубля — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной декларации составляет 51 товар и более, но не свыше 100 товаров

    включительно.

  • 27 540 рублей — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной

    декларации составляет 101 товар и более.

Какие еще изменения указаны в постановлении

Постановлением также уменьшено максимальное пороговое значение общей таможенной стоимости товаров, в отношении которых таможенные сборы уплачиваются по максимальной ставке в 30 тыс. рублей. Порог снижен с 10 до 7 млн рублей.

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