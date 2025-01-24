Как рассчитать сумму таможенного сбора по новым ставкам 2025 года

Федеральная таможенная служба напоминает, что с 1 января 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.
Если таможенная стоимость указана в декларации
В таком случае будут действовать следующие ставки таможенных сборов:
1 067 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно.
2 134 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно.
4 269 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 1 200 тыс. рублей включительно.
11 746 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 1 200 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 2 700 тыс. рублей включительно.
16 524 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 2 700 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 4 200 тыс. рублей включительно.
21 344 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 4 200 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 5 500 тыс. рублей включительно.
27 540 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 5 500 тыс. рублей 1 копейку
и более, но не превышает 7 000 тыс. рублей включительно.
30 000 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная
стоимость которых составляет 7 000 тыс, рублей 1 копейку и более.
Если таможенная стоимость не заявлена
В этой ситуации ставки таможенных сборов будут такими:
8 262 рубля — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной
декларации не превышает 50 товаров.
16 524 рубля — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной декларации составляет 51 товар и более, но не свыше 100 товаров
включительно.
27 540 рублей — за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенной
декларации составляет 101 товар и более.
Какие еще изменения указаны в постановлении
Постановлением также уменьшено максимальное пороговое значение общей таможенной стоимости товаров, в отношении которых таможенные сборы уплачиваются по максимальной ставке в 30 тыс. рублей. Порог снижен с 10 до 7 млн рублей.
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