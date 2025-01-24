Как рассчитать сумму таможенного сбора по новым ставкам 2025 года

Федеральная таможенная служба напоминает, что с 1 января 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

В таком случае будут действовать следующие ставки таможенных сборов:

1 067 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно.

2 134 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно.

4 269 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 1 200 тыс. рублей включительно.

11 746 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 1 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 2 700 тыс. рублей включительно.

16 524 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 2 700 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 4 200 тыс. рублей включительно.

21 344 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 4 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 5 500 тыс. рублей включительно.

27 540 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 5 500 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 7 000 тыс. рублей включительно.