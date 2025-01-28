По какому ФСБУ сдавать отчетность за 2024 год

Весь прошлый год бухгалтеры много обсуждали новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Уже известно, что в силу он вступает в 2025 году, однако остался вопрос, когда надо сдавать отчетность по нему в первый раз. Отвечаем на самые важные вопросы бухгалтеров в период сдачи отчетности.

Время сдачи отчетности — самый напряженный период в работе бухгалтера, особенно в начале года, когда к квартальным отчетам прибавляются годовые. В 2025 году отчитываться перед налоговой и СФР особенно непросто, потому что произошло много изменений в работе с налогами — выросли ставки налога на прибыль и имущество, заработала прогрессивная шкала НДФЛ, появились новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество, РСВ, 3-НДФЛ и т. д.

Начиная с отчетности за 2024 год организации должны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация». Также в 2025 году в силу вступит еще один важный стандарт — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Однако ФСБУ 4/2023 действует с бухотчетности за 2025 год (для бухотчетности за 2024 год – еще применяется ПБУ 4/99 «Бухотчетность организации»).

Что изменится

В бухгалтерском балансе нового ФСБУ 4/2023 в отличие от ПБУ 4/99 указаны:

минимальный список показателей, которые обеспечивают представление о финансовом положении экономического субъекта в определенный период;

порядок выделения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств;

список итоговых показателей.

В новом стандарте состав и наименования показателей соответствуют требованиям других ФСБУ.

Также в ФСБУ 4/2023 поясняется, что

краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений должна быть представлена как оборотный актив;

часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение года после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть удовлетворено в течение года после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухотчетности создано соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий год после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства;

итоговый показатель Актива должен соответствовать итоговому показателю Пассива.

Ранее в ПБУ 4/99 эти требования не указывались.

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Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

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«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

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