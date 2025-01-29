Как работать с нововведениям января 2025 года — подборка курсов, статей и разборов

Год только начался, а в работе бухгалтера уже произошло множество перемен — от налоговых ставок до новых форм деклараций. Сделали подборку наших лучших материалов — вебинаров, мини-курсов, тренингов, разборов и т.д., которые помогут вам уверенно работать с нововведениями, вступившими в силу с 1 января 2025 года.

Начало 2025 года выдалось непростым для бухгалтеров. Пришлось вести дела с учетом новых правил. Компании с сотрудниками теперь обязаны работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, вносить новые суммы страховых взносов, уплачивать увеличенные стандартные налоговые вычеты на детей, заполнять новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество и др. Это особенно важно сейчас — в период сдачи годовой отчетности.

​​Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы регулярно проводили вебинары, публиковали много полезных статей и разборов. Сохраняйте материалы, которые помогут вам сдать всю отчетность с первого раза и работать весь 2025 год без стресса и ошибок.

Разборы

План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — подробно разберем все изменения по фиксированным взносам на реальных примерах.

Мини-курсы

Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев — вы узнаете, как теперь представителям малого бизнеса на УСН успешно вести бизнес в маркетплейсах.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году — вы узнаете, какие есть варианты уплаты налога на прибыль в 2025 году, как считать поквартальные и ежемесячные авансы по новым ставкам налога на прибыль.

Конспекты вебинаров

Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году — расскажем, как в 2025 году бизнес сможет легально снизить высокую налоговую нагрузку.

Записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025 — вместе разберем все важные аспекты для бухгалтера: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

На новом онлайн-курсе вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно. В программе 10 уроков, конспекты, инструкции со скринами, тесты для самопроверки, новые формы и много задач на отработку практических навыков.

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Онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

«Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» — в свежей программе есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год.

«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

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