Клерк
Обучение для бухгалтеров

Как работать с нововведениям января 2025 года — подборка курсов, статей и разборов

Год только начался, а в работе бухгалтера уже произошло множество перемен — от налоговых ставок до новых форм деклараций. Сделали подборку наших лучших материалов — вебинаров, мини-курсов, тренингов, разборов и т.д., которые помогут вам уверенно работать с нововведениями, вступившими в силу с 1 января 2025 года.
Как работать с нововведениям января 2025 года — подборка курсов, статей и разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начало 2025 года выдалось непростым для бухгалтеров. Пришлось вести дела с учетом новых правил. Компании с сотрудниками теперь обязаны работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, вносить новые суммы страховых взносов, уплачивать увеличенные стандартные налоговые вычеты на детей, заполнять новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество и др. Это особенно важно сейчас — в период сдачи годовой отчетности.

​​Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы регулярно проводили вебинары, публиковали много полезных статей и разборов. Сохраняйте материалы, которые помогут вам сдать всю отчетность с первого раза и работать весь 2025 год без стресса и ошибок.

Разборы

План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — подробно разберем все изменения по фиксированным взносам на реальных примерах.

Мини-курсы

Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев — вы узнаете, как теперь представителям малого бизнеса на УСН успешно вести бизнес в маркетплейсах.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году — вы узнаете, какие есть варианты уплаты налога на прибыль в 2025 году, как считать поквартальные и ежемесячные авансы по новым ставкам налога на прибыль.

Конспекты вебинаров

Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году — расскажем, как в 2025 году бизнес сможет легально снизить высокую налоговую нагрузку.

Записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025 — вместе разберем все важные аспекты для бухгалтера: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

Онлайн-курс «НДС на УСН — 2025»

На новом онлайн-курсе вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно. В программе 10 уроков, конспекты, инструкции со скринами, тесты для самопроверки, новые формы и много задач на отработку практических навыков.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс за 14 900 рублей или за ту же цену оформить подписку Клерк.Премиум на полгода и получить доступ ко всем онлайн-курсам сразу!

В подписке Клерк.Премиум вы всегда найдете всю самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал.

Онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Оформите подписку Клерк.Премиум на полгода прямо сейчас и получите в подарок 10 консультаций!

Что еще входит в подписку

С подпиской вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и консультации экспертов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на полгода за 14 900 рублей вместо 19 950 рублей.

Купить подписку

Воспользуйтесь выгодным предложением!

Продукты компании

Начать дискуссию