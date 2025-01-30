Новые возможности и меры контроля — что меняется в учете на маркетплейсах с 1 января

С 2025 года увеличилась налоговая нагрузка на бизнес. Изменения ощутили на себе все, в том числе и селлеры — особенно упрощенцы, которые стали плательщиками НДС. Но перемены могут быть и к лучшему. Рассказываем о главных нововведениях в работе селлеров — к чему готовиться и на что рассчитывать, чтобы не упустить удачный момент для роста.

В 2024 году налоговики во всех регионах инициировали проверки правильности отражения доходов продавцами (селлерами) на маркетплейсах. В июле-августе 2024 года множество поставщиков маркетплейсов столкнулись с запросами от ИФНС на предоставление пояснений по учету доходов, требованиями на предоставление документов, и как следствие — о доплате налогов.

По большей части это коснулось предпринимателей на УСН, поскольку налоговики при проверке анализируют не только банковские выписки самого налогоплательщика по расчетному счету, но и чеки ККТ, пробитые агентами (маркетплейсами) от их имени.

Рассказываем, на что обратить внимание селлерам, чтобы в 2025 году избежать проблем с налоговой и увеличить свой доход.

1. Увеличился список товаров, подлежащих обязательной маркировке

С 1 апреля 2025 года маркетплейсы начнут проверять всех селлеров, которые торгуют товарам, подлежащими обязательной маркировке, на наличие регистрации в системе учета «Честный знак». Сейчас интернет-площадки проверяют маркировку только той продукции, которая хранится на складах маркетплейса (формат работы FBO).

Уже сейчас список товаров, подлежащих маркировке, достаточно широкий. Туда входят пиво и слабоалкогольная продукция, товары для детей, лекарства, обувь, шубы, табак, медицинские изделия, духи, шины и покрышки, БАДы, антисептики, икра, товары легкой промышленности и т. д.

С весны 2025 года в список также войдут:

вода в упаковках;

растительное масло;

специи;

молочная продукция;

корм для животных;

ветеринарная продукция;

консервы;

снеки;

медизделия;

средства реабилитации;

товары для автомобилей;

велосипеды и рамы;

гигиенические средства;

средства для волос и др.

За продажу товаров без обязательной маркировки селлер может получить штраф:

для физических лиц — до 4 000 рублей;

для должностных лиц — до 10 000 рублей;

для юридических лиц — до 300 000 рублей.

2. Новая система контроля маркетплейсов и ГОСТы

В 2025 году селлерам нужно быть готовым к новым проверкам и рейдам, которыми займется общественная инспекция. Новый проверяющий орган позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Сейчас покупатели и партнеры цифровых торговых площадок массово жалуются в государственные органы и в Общественную палату на действия маркетплейсов, которые доминируют на рынке. Чтобы объединить претензии и гарантировать прозрачность рассмотрения жалоб будет создана общественная инспекция.

Инспекция берет на себя задачи:

по работе с обращениями, будет обобщать претензии и перенаправлять их в госорганы с учетом позиции экспертов АУРЭК;

по проведению экспертизы условий деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых в их работе с цифровыми платформами;

по общественному мониторингу действий органов исполнительной власти по таким обращениям;

по организации и проведению публичных обсуждений и общественных слушаний.

Кроме этого, в 2025 году окончательно сформируют пул ГОСТов для маркетплейсов. Они стандартизируют сотрудничество площадок с пунктами выдачи заказов и поставщиками.

3. Новый порядок начисления и уплаты НДС за импортные товары

Если договор на реализацию товаров в РФ заключается между продавцом из страны ЕАЭС и посредником, действующим в интересах данного продавца, то обязанность по уплате НДС переходит к посреднику. Таким образом, посредники становятся ответственными за перечисление НДС в бюджет вместо продавцов из ЕАЭС.

Перечисление налога должно происходить до 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором товары были приняты на учет.

Также вводится новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет. Чтобы выполнять эту обязанность, они должны зарегистрироваться в России в качестве налогоплательщиков.

4. ИП на УСН начнут платить НДС за проданные товары

Большинство компаний, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. Если их доход превышает 60 млн рублей, то упрощенцы обязаны платить НДС. Чтобы избежать проблем, бухгалтерам нужно как можно скорее определиться со ставкой по налогу — 5% и 7% без права на вычет или стандартная ставка 20%, при которой эта возможность сохраняется.

О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка. От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.

5. Wildberries запустит сервис торговли с юрлицами

Маркетплейс Wildberries запускает сервис, который позволит селлерам торговать с юридическими лицами. Пока что заключение таких B2B-сделок доступно в тестовом режиме и только некоторым продавцам. В ближайшее время продавать товары юридическим лицам смогут все партнеры маркетплейса. Забрать заказ можно в обычных ПВЗ.

Новый подход позволит селлерам расширить круг клиентов и выйти на новый уровень продаж. Это может стать новым витком масштабирования и развития бизнеса на маркетплейсах — имейте в виду.

Изменения станут настоящим ситом, которое оставит на рынке только сильных игроков, подготовьтесь к работе в новых условиях — проведите ревизию товаров, подлежащих маркировке, зарегистрируйтесь в системе «Честный знак», заранее продумайте выгодную для вас ставку НДС (если вы стали налогоплательщиком НДС), убедитесь, что вы не нарушаете правила торговли импортными товарами и корректно уплачиваете налоги, а главное — не упустите возможности для роста на развивающемся рынке.

Самой последней информацией о работе на маркетплейсах, полезными советами по работе в новых условиях с вами поделится основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса Елена Шедис в своем выступлении на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна».

Конференция пройдет 13 марта в Москве. Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь — количество мест ограничено.

В своем докладе Елена Шедис разберет следующие темы:

Как с налоговой реформой изменилась жизнь селлера. Налог на рекламу — новая головная боль селлера. Программы для ведения учета при работе с маркетплейсами (как говорится — не 1С единым живем). НДС на УСН: что изменилось в работе УСН-щиков. Проверки ФНС селлеров: что проверяют сейчас, что будут проверять в 2025 и 2026 годах.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

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