Новая акция на обновленные онлайн-курсы «Клерка»

У нас новая акция — все обновленные онлайн-курсы со скидками до 80%. Нововведения налоговой реформы уже работают, а вы еще не научились их применять? На курсах поможем погрузиться в новые задачи бухгалтера, покажем, как заполнять актуальную отчетность и работать в 2025 году без стресса и ошибок. Поспешите — акция до 5 февраля!

Бухгалтеры уже больше месяца работают по новым правилам НК РФ, однако вопросов по тому, как вести учет без ошибок, меньше не стало. Из-за путаницы между старыми и новыми нормами бухгалтеры порой совершают глупые промахи, и чтобы помочь вам этого избежать, мы обновили программы онлайн-курсов.

Вы научитесь работать по новым правилам на примерах реальных задач 2025 года, разберетесь в типичных ошибках и получите советы экспертов по тому, как их не допустить. Пройдите обучение уже сейчас, чтобы полностью обновить свои знания правил 2025 года и работать без ошибок и штрафов.

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Каталог курсов

Цены действуют до 5 февраля. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

В 2025 году НДС стал головной болью и для компаний на ОСНО и для упрощенцев — теперь нужно заполнять новую декларацию, организации на УСН должны определиться с выгодной ставкой, перестроить работу, чтобы не уйти в минус. Чтобы помочь вам в работе с НДС в 2025 году, мы обновили программу онлайн-курса — добавили актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 74% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в таможенном и валютном законодательстве, умеют работать по новым правилам и знают, как проходить налоговые проверки без проблем — очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке.

На онлайн-курсе вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена со скидкой 78% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

Цена со скидкой 74% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо 15 990 рублей.

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Для начинающих специалистов онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Действующие бухгалтеры смогут систематизировать и обновить свои знания, так как мы обновили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 75% до 5 февраля: 4 900 рублей вместо 19 900 рублей.

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С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025 — многие из них напрямую касаются упрощенцев. Теперь компании на УСН стали плательщиками НДС и должны рассчитывать и уплачивать новый для них налог, уже сейчас им нужно выбрать налоговую ставку и разобраться в правилах заполнения новой декларации по УСН и НДС.

Чтобы вы быстрее адаптировались к новым условиям работы, мы расширили наш онлайн-курс и добавили туда новые уроки с актуальными формами отчетности и разбором новых задач бухгалтера на УСН.

Цена со скидкой 50% до 5 февраля: 7 900 рублей вместо 15 950 рублей.

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