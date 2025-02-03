Как в 2025 году сдать уведомление на НДФЛ и уплатить налог в феврале

Сегодня, 3 февраля, крайний срок сдачи ЕНП-уведомления на НДФЛ, а до 5 февраля нужно будет уплатить сам налог. Рассказываем, как сделать это правильно с учетом изменений налоговой реформы-2025, вступивших в силу с 1 января 2025 года.

С 1 января 2025 года заработала пятиступенчатая шкала ставок по НДФЛ, расширился список лиц, которые могут получить вычет по налогу, изменился и сам размер выплат. Приближаются первые практики применения поправок в деле. Уже сегодня, 3 февраля, работодатели должны сдать уведомление с НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025. Код периода в этом уведомлении – 21/11.

До 5 февраля 2025 года бухгалтеры обязаны рассчитать и уплатить НДФЛ в налоговую. Рассказываем, как сделать это без ошибок и продолжить работать с НДФЛ в 2025 году без штрафов и проблем с ФНС

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Где взять информацию по отчетности и налогам

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Разборы

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица — вы узнаете, какие изменения произошли в работе с НДФЛ, как рассчитывать и уплачивать налог в 2025 году.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2025 год — расскажем, какие коэффициенты-дефляторы актуальны на 2025 год.

Мини-курсы

Необлагаемые НДФЛ выплаты: что это такое — вы узнаете, какие компенсации и доходы не облагаются НДФЛ и какие условия для этого предусмотрены.

Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году — вы узнаете, на какие виды доходов прогрессивная шкала НДФЛ не распространяется, и в каких случаях иностранные заказчики становятся налоговыми агентами по НДФЛ.

Вебинар

6 февраля 2025 г. — НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — на вебинаре разберем все основные изменения по НДФЛ, а также как эти изменения влияют на порядок работы бухгалтера.

Записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум — мы разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о наиболее частых вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.

Онлайн-курсы

«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — в материалах онлайн-курса вы найдете всю необходимую информацию для сдачи всех отчетов в 2025 году без ошибок и претензий ФНС. Здесь есть все актуальные формы отчетности и новые сроки сдачи документов. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь быстро и без ошибок формировать отчетность для контролирующих органов, автоматизируете свою работу, научитесь рассчитывать НДФЛ, зарплату и вычеты по налогу. Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

Консультации

1. Нужно ли платить НДФЛ с продажи земельного участка, если купили в январе 2025, а продают в феврале 2025г.?

Да, НДФЛ нужно платить. От уплаты НДФЛ освобождается продажа недвижимости (в частности, земельных участков), если этот объект был в собственности больше минимального срока владения.

2. Если юридическое лицо платит физлицу по договору уступки права требования, то должен ли он удержать у физлица НДФЛ?

Удерживать налог не нужно, если вы покупаете долг у физлица. В этом случае физлицо само должно уплатить налог с дохода от продажи долга (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).

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