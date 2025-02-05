Пробная подписка Клерк.Премиум на три дня бесплатно! Оцените все возможности сервиса

Клерк.Премиум — это большое подспорье для бухгалтеров. В подписку входят все онлайн-курсы «Клерка», разборы законов, мини-курсы, записи вебинаров и конференции, а также консультации экспертов. Получите доступ к закрытым материалам на три дня — попробуйте все преимущества подписки!

Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Подписка облегчит вашу ежедневную рутину и поможет оставаться в курсе последних событий. Не верите? Попробуйте сами!

Сегодня, 5 февраля, у вас есть возможность подключить пробную подписку Клерк.Премиум на три дня бесплатно. За это время вы сможете воспользоваться всеми преимуществами подписки — приступить к изучению онлайн-курсов, посмотреть записи вебинаров, которые вы пропустили, ознакомиться с последними разборами законов, которых нет на сайте.

Кроме этого, вы сможете обсудить любой важный для вас вопрос на индивидуальной консультации с экспертом! В подписку входит одна бесплатная консультация по налогам, учету, праву или 1С.

В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и консультации экспертов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Сейчас ответственное время годовой отчетности. В этом году бухгалтерам нужно сдать отчеты и декларации по новым формам и в новые сроки. Чтобы помочь вам сделать это без ошибок и претензий налоговой, мы добавили в подписку все актуальные формы с примером заполнения и обновленными кодами.

Зачем бухгалтеру подписка

Клерк.Премиум создан, чтобы облегчить будни бухгалтера. Здесь вы найдете все необходимое для любой ситуации.

1. Поможем оставаться в курсе изменений. С подпиской вы можете не бояться перемен — мы заранее предупредим вас о возможных поправках, подготовим разбор будущего законопроекта, проведем вебинар по этой теме, а также соберем все необходимые шаблоны для практики и инструкции со скринами и таблицами.

2. Дадим инструменты для повышения квалификации. Осваивайте новые инструменты, расширяйте компетенции для карьерного роста. В подписку входят вебинары и более 60-ти онлайн-курсов (каждый квартал выпускаем новый с актуальной информацией) — учитесь, после прохождения курса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит ваши знания перед работодателем.

3. Никогда не оставим в сложной ситуации и поможем справиться с любыми трудностями. В подписку входят не только полезные материалы, но и постоянная помощь наших экспертов. Расскажите о своей проблеме специалистам и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

4. Расскажем о законах простым языком. Вам не придется зарываться в сотни страниц канцелярского текста, чтобы разобраться в вопросе. Самая свежая информация уже ждет вас в удобных конспектах с примерами.

5. Познакомим с топовыми экспертами и инсайдами из их практики. В подписку уже включены билеты на онлайн-посещение Всероссийских конференций «Клерка», где выступают именитые специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, ВЭД, маркетплейсам, кадрам, зарплате, трудовым отношениям, воинскому учету, аудиту, работе в 1С и т. д.