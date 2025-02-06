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Топ ошибок бухгалтеров при работе с новыми задачами и как их избежать

С вступления в силу новых правил налоговой реформы-2025 прошло больше месяца. Однако практика показала, как много неясностей и вопросов еще осталось, чтобы помочь вам закрыть пробелы, мы сделали подборку наших лучших материалов с разбором всех изменений в работе бухгалтера.
Топ ошибок бухгалтеров при работе с новыми задачами и как их избежать
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Начало 2025 года выдалось непростым для бухгалтеров. Пришлось вести дела с учетом новых правил. Компании с сотрудниками теперь обязаны работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, вносить новые суммы страховых взносов, уплачивать увеличенные стандартные налоговые вычеты на детей, заполнять новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль, на имущество и др.

Мы составили список самых частых ошибок бухгалтеров при работе с новыми задачами. Проверьте — насколько хорошо вы разобрались в изменениях реформы и смогли бы выполнить любые из этих задач без затруднений.

  1. На какую операцию упрощенцу с НДС обязательно нужно выставить счет-фактуру?

  2. На сколько вырос стандартный вычет на первого ребенка с 2025 года?

  3. Кто освобожден от туристического налога в 2025 году?

  4. Как упрощенцам оптимизировать налоги в 2025 году на законных основаниях?

  5. Нужна ли книга покупок при пониженных ставках НДС?

  6. Какие формы отчетности претерпели изменения в 2025 году?

  7. Что делать с НДС при переходе с ОСНО на УСН с пониженными ставками в 2025 году?

Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы регулярно проводили вебинары, публиковали много полезных статей и разборов. Сохраняйте материалы, которые помогут вам работать весь 2025 год без стресса и ошибок.

Разборы

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — вы разберетесь в ключевых изменениях по фиксированным взносам на реальных примерах.

План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок — рассказываем, как защитить бизнес с помощью верно составленного договора.

Мини-курсы

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году — вы узнаете, какие есть варианты уплаты налога на прибыль в 2025 году, как считать поквартальные и ежемесячные авансы по новым ставкам налога на прибыль.

Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году — расскажем, какие условия необходимо выполнить организациям и ИП на УСН, чтобы получить освобождения от НДС.

Коды доходов для расчета 6-НДФЛ за 2024 год, и новые с 2025 года — вы узнаете, как отчитаться о доходах своих работников и учредителей, получите таблицу с кодами доходов: самыми популярными и новыми.

Конспекты вебинаров

Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году — расскажем, как в 2025 году бизнес сможет легально снизить высокую налоговую нагрузку.

Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль— разберетесь в нововведениях, чтобы работать с налогами без ошибок.

Записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.

Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата — вы пройдитесь по самым главным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

Все про уплату НДС на УСН в 2025 году — вы узнаете, как компаниям и ИП на УСН выбрать выгодную ставку, что учесть при оформлении договоров и порядке документооборота.

Онлайн-курсы

«НДС на УСН — 2025» — на новом онлайн-курсе вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

«Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» — вы узнаете, как отвечать на требования ИФНС, сможете избежать обвинений в дроблении, работать с НДС на УСН, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, заполнять без ошибок новые формы деклараций, проходить налоговые проверки и сотрудничать с самозанятыми безопасно.

В подписке Клерк.Премиум вы всегда найдете всю самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

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Что еще входит в подписку

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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