💘 От «Клерка» с любовью! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Накануне самого романтического праздника мы решили в очередной раз признаться вам в любви и снизить цены на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. До 14 февраля вы можете купить курсы со скидками до 82%. Скорее записывайтесь — старт потока 15 февраля.

Делать подарки всегда очень приятно, поэтому мы с огромным удовольствием запускаем новую акцию для тех, кто по уши влюблен в свою профессию! Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до 82% и скорее записывайтесь. В нашем сердечке для вас всегда есть место, а вот количество мест на следующем потоке ограничено.

Поэтому не откладывайте! Выбирайте курсы и занимайте вакантные места.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 14 февраля: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 14 февраля: 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69% до 14 февраля: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 50% до 14 февраля: 7 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».